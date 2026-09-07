В башкирском селе Чураево модернизировали гимназию им. Яныша Ялкайна

В ходе работ специалисты выполнили отделку внутренних помещений и улучшили инженерные системы. Кабинеты оснастили новой мебелью и современным оборудованием, в том числе интерактивными панелями. В День знаний на территории школы состоялась праздничная линейка.

Напомним, ранее капитальный ремонт школы завершили в деревне Бабаево Калтасинского района. В здании обновили учебные кабинеты, заменили кровлю, системы коммуникаций и сантехнику.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.