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Образование
7 Сентября , 05:33

В башкирском селе Чураево модернизировали гимназию им. Яныша Ялкайна

Марийскую гимназию имени Яныша Ялкайна в селе Чураево Республики Башкортостан модернизировали при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети». Обновленное учреждение начало работу 1 сентября, сообщили в администрации Мишкинского района.

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В ходе работ специалисты выполнили отделку внутренних помещений и улучшили инженерные системы. Кабинеты оснастили новой мебелью и современным оборудованием, в том числе интерактивными панелями. В День знаний на территории школы состоялась праздничная линейка.

Напомним, ранее капитальный ремонт школы завершили в деревне Бабаево Калтасинского района. В здании обновили учебные кабинеты, заменили кровлю, системы коммуникаций и сантехнику.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

 
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