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Образование
5 Сентября , 05:28

Свыше 90 новых кластеров «Профессионалитета» начнут работу в 2027 году

Совещание с командами кластеров федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети», которые начнут работу в 2027 году, прошло в Калуге. Как сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, в следующем году в 42 регионах страны откроются 95 новых кластеров.

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«В 2027 году благодаря федеральному проекту „Профессионалитет“ нацпроекта „Молодёжь и дети“ в 42 регионах России начнут работать 95 новых кластеров. Это позволит укрепить связь между образовательными организациями и предприятиями, усилить практико-ориентированность среднего профессионального образования по 19 отраслям. Важно, что регионы видят эффект от проекта и активно участвуют в отборах», — заявил Дмитрий Чернышенко.

На конкурс поступило 389 заявок по 22 отраслям. Благодаря новым кластерам к «Профессионалитету» присоединятся еще 430 колледжей и более 620 предприятий-работодателей. Ожидается, что к 2030 году в федеральный проект войдут 100% колледжей и техникумов.

«Расширение сети кластеров „Профессионалитета“ в 2027 году представляет собой реальное укрепление кадрового каркаса регионов. Проект уже доказал свою эффективность: он стал точкой притяжения для бизнеса и ориентиром для молодежи, которая хочет получить востребованную профессию. Мы видим, что система СПО меняется — она становится более гибкой, современной и тесно связанной с реальным сектором экономики. Важно, что к проекту присоединяются новые субъекты, где раньше такой модели не было», — прокомментировал министр просвещения Сергей Кравцов.

Наибольшее количество кластеров в 2027 году откроется в Башкирии — 8, в Якутии и Челябинской области — по 7, в Нижегородской области — 6, в Вологодской, Новосибирской и Смоленской областях, Пермском и Хабаровском краях, а также в Республике Татарстан — по 4. Впервые в 2027 году к федеральному проекту «Профессионалитет» присоединится Калмыкия.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

 
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