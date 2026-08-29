В России пройдет благотворительная акция «Дети вместо цветов»

За 11 лет в тысячах школ по всей стране сформировалась новая традиция, ставшая частью Дня знаний. 1 Сентября школьники и их родители дарят учителю один общий букет от класса, а сэкономленные средства направляют на помощь подопечным фонда «Вера» и детского хосписа «Дом с маяком».

«Каждый ребенок с одним цветком приходит в класс, а уже из этих 25–30–42 цветов собирается прекрасный букет. И в каждом цветке есть понимание значимости того, что ты делаешь, того, что школа не только про уроки, не только про домашку, не только про предметы. Школа про то, чтобы по-настоящему научиться быть вместе и формировать сообщество», — сказала учредитель фонда «Вера» Нюта Федермессер.

За годы проведения акции собрано более 576 миллионов рублей, помочь удалось 12 тысячам семей с тяжелобольными детьми и молодыми взрослыми. В 2025 году в ходе акции собрали свыше 96,5 миллиона рублей, это позволило помочь 1195 семьям. В акции приняли участие 336,9 тысячи человек из 1119 городов и других населенных пунктов.

Чтобы принять участие в акции, нужно рассказать о ней учителю и другим родителям в классе. Далее необходимо зарегистрировать класс на сайте мероприятия и поделиться ссылкой для перевода пожертвований с другими родителями, забрать атрибутику акции — ленту для букета, открытку учителю, наклейки, благодарность и грамоту — в пункте выдачи или изготовить ее самостоятельно. После этого — сделать пожертвование в личном кабинете на сайте.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.