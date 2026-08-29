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Образование
29 Августа , 06:43

Оценка за поведение в школах не будет влиять на допуск к ГИА

Отметка за поведение не повлияет на допуск к ГИА и не является мерой дисциплинарного взыскания. Об этом сообщила заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова на всероссийском методическом совещании с представителями региональных органов исполнительной власти 14 августа.

та отметка не связана с академической успеваемостью. Она не учитывается при текущих оценках и промежуточной аттестации. Главная цель этой меры заключается в стимулировании личностного развития школьника и формировании у ребенка чувства ответственности.

«Оценка поведения должна стать понятным инструментом развития личности ребенка, а не дополнительным наказанием. Поэтому наша задача — отработать утвержденную модель оценивания, понять ее ограничения и условия, при которых она улучшает школьный климат и повышает качество воспитательной работы», — подчеркнула Ольга Колударова.

Оценки за поведение учеников 2-8-х классов введут с 1 сентября в отдельных школах страны. В прошлом учебном году их ставили детям в 89 учреждениях. По результатам апробации определена трехуровневая оценка поведения: «образцовое поведение», «допустимое поведение», «недопустимое поведение». Отметку выставляют по четырем основным критериям, включающим 10 показателей.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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