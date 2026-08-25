Совещание с заместителями директоров школ по воспитательной работе

Напомним, что в феврале 2026 года Глава республики подписал указ о дополнительных мерах по усилению безопасности образовательных организаций. Важными шагами в этом направлении стал перевод 159 школ на двухрежимную охрану. Приступили к работе и заместители директоров школ, ответственные за организацию воспитательной и профилактической работы. Их освободили от избыточной учебной нагрузки и ввели ежемесячную региональную доплату.

– Благодарю вас за решение взять на себя выполнение важнейшей миссии. В этой части мы для вас – партнёры, всегда готовые оказать необходимую поддержку, – подчеркнул Радий Хабиров. – 1 сентября в школы пойдут 500 тысяч наших детей, начнётся напряжённая работа. В период проведения специальной военной операции враг развернул против нас гибридную войну, направленную в том числе против молодого поколения. И наша общая задача – противостоять этим атакам.

Обращаясь к заместителям директоров школ, руководитель региона отметил необходимость комплексного подхода к их работе. Повышение безопасности предполагает широкий набор мер и мероприятий, включая антибуллинговые программы и предупреждение деструктивного поведения.

– Важно хорошо знать систему охраны учебного заведения и действующие в этой части регламенты. Внимательно следить за внутренним психологическим климатом и взаимодействовать с социальными педагогами, – сказал Радий Хабиров. – И ни в коем случае не нужно скрывать, замалчивать ситуации, требующие внимания. Это может обернуться серьёзными последствиями.

Ещё одно важное направление работы – защита педагогов от проявлений буллинга. Эта задача также в зоне ответственности профильных заместителей директоров школ.

Глава Башкортостана напомнил, что недавно подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей. Документ будет способствовать повышению статуса педагогических профессий.

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Министр просвещения региона Ильдар Мавлетбердин в своём выступлении подробно остановился на методической поддержке заместителей директоров школ по воспитательной работе. Речь идёт о регулярных образовательных программах, а также выездах в учебные заведения межведомственных групп для содействия в организации деятельности.

Активно работает и антикризисный десант – подразделение Республиканского психолого-педагогического центра. Его специалисты побывали уже в 123 школах и провели более 3,8 тысячи консультаций.

Помощник Главы Башкортостана Александр Бурдо в своём докладе уделил внимание особенностям качественной работы систем школьной охраны, в том числе подготовке сотрудников, обеспечению их необходимым оборудованием, а также отработке чётких алгоритмов реагирования на возможные угрозы.