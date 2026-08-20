Новый сезон Всероссийской олимпиады школьников начнется в сентябре

«Всероссийская олимпиада школьников — крупнейшее интеллектуальное состязание страны, которое ежегодно дает возможность миллионам учащихся продемонстрировать свой уровень по 24 общеобразовательным предметам. Заключительный этап 2025/26 учебного года показал серьезный уровень подготовки ребят. В ходе его проведения отмечено 9208 участий, что на 397 больше по сравнению с предыдущим годом. Дипломы победителей и призеров получили свыше 4 тысяч учащихся», — прокомментировал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Всероссийская олимпиада школьников проводится ежегодно по 24 предметам с 1 сентября по 30 июня и включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный.

Школьный этап пройдет в течение сентября и октября. Принять в нем участие смогут ученики 5–11-х классов из всех регионов страны, а продемонстрировать знания по математике и русскому языку можно уже с 4-го класса. Ученики 7–11-х классов, успешно выступившие на школьном этапе и набравшие необходимое количество баллов, допускаются к муниципальному этапу.

Дипломы победителей и призеров заключительного этапа ВсОШ действуют четыре года и дают ребятам право поступления в ведущие вузы России без экзаменов по соответствующему профилю. Они также получают возможность стать участниками учебно-тренировочных и установочных сборов по подготовке и формированию сборных команд РФ к международным олимпиадам. Подробная информация о каждом этапе ВсОШ доступна на сайте олимпиады.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.