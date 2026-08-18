Прошло мероприятие при поддержке национального проекта «Молодежь и дети».

В 40 регионах России проходит масштабная социальная кампания «Продвижение безопасности», ее цель – привлечь всеобщее внимание к аварийности на перекрестках, рассказать всем участникам движения о правилах поведения в местах пересечения дорог. Мероприятие проходит при поддержке национального проекта «Молодежь и дети».

В Республике Башкортостан кампания была открыта пресс-конференцией с представителями региональных исполнительных органов, Госавтоинспекции республики, ответственными за обеспечение безопасности на дорогах и обучение ПДД, в которой приняла участие заместитель министра просвещения Республики Башкортостан Инесса Косолапова.

Далее, с сентября по октябрь, начнется серия информационно-пропагандистских мероприятий в образовательных организациях города Уфы, на площадках крупнейших фестивалей и других значимых событий, запланированных в республике.

Кампания «Продвижение безопасности» посвящена безопасности на перекрестках и организована Госавтоинспекцией МВД России. Каждое из событий кампании ориентировано на широкую разновозрастную аудиторию. Кампания проходит в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Фокус кампании – на формировании культуры соблюдения ПДД именно на этом сложном участке дороги. Цель — призвать участников дорожного движения к предельной бдительности на перекрестках и взаимному уважению.

Основная доля происшествий приходится на нерегулируемые перекрестки — в 2025-м году примерно 65% от общего количества ДТП на пересечениях дорог. К тому же здесь особенно высок риск гибели для участника автоаварии – 78% жертв ДТП на перекрестках погибли на тех участках, где не было светофоров. Высока тяжесть последствий в темное время суток – в таких условиях зафиксированы примерно 31% всех происшествий.

Нарушение правил проезда перекрестков остается ключевым фактором аварийности именно в г. Уфе, формируя более 50 % всех ДТП на перекрестках за первые пять месяцев 2026 года. Эти тревожные тенденции делают необходимой масштабную разъяснительную работу с участниками дорожного движения в рамках кампании «Продвижение безопасности».

Кампания ориентирована на разновозрастную аудиторию: от дошкольников до студентов профессиональных образовательных организаций. Участие в ней примут образовательные организации, обучающиеся которых стали жертвами и виновниками ДТП в 2026 году.

Основная задача – рассказать самой неинформированной ее части, преимущественно пешеходам, а также кандидатам в водители о правилах безопасного поведения на перекрестках.

Всего планируется охватить более 16 тысяч детей и подростков.

Также в рамках кампании будет объявлен всероссийский конкурс видеоконтента, участие в котором смогут принять старшеклассники всей страны в возрасте от 14 до 18 лет. Старт конкурса запланирован на начало нового учебного года – все желающие смогут снять свой видеоролик о безопасном поведении на дороге. Претендовать на победу можно в трех номинациях, все победители получат в подарок современные смартфоны.

На протяжении всего конкурса участников будут поддерживать известные блогеры, популярные у молодежи. Информирование о конкурсе будет проходить на радиостанции «Лайк ФМ».

Еще один конкурс – для тех, кто старше 18 лет, будет проходить на сайте и в эфире «Авторадио», он тоже будет посвящен правилам поведения на перекрестках разных категорий участников дорожного движения.

Социальная кампания «Продвижение безопасности» реализуется в Башкортостане ежегодно, её региональными операторами являются Министерство просвещения Республики Башкортостан и Госавтоинспекция республики.

https://education.bashkortostan.ru/presscenter/news/841152/