ДЮСШ с.Мишкино работает над повышением эффективности качества

Деятельность ДЮСШ позволяет объединять интересы ребенка, семьи, общества и государства. Каждый ребенок имеет право на дополнительное образование. Занятия в спортивной школе – это не просто времяпровождение, здесь идет процесс воспитания личности ребенка, укрепления здоровья, всестороннее физическое развитие, а также развитие двигательных умений и навыков.

В период за 2025-2026 учебный год в спортивной школе села Мишкино числилось 454 обучающихся в 31 группе. В настоящее время, согласно штатному расписанию учреждение укомплектовано следующими кадрами: 1 директор, 1 методист, 12 штатных тренеров-преподавателей, из них 12 - имеют высшую квалификационную категории, 7 - высшее образование, остальные - средне-специальное, все имеют специальное образование. Трое преподавателей имеют почетное звание "Заслуженных работника физической культуры Республики Башкортостан", 6 – тренеров-преподавателей являются Почетными работниками общего образования Российской Федерации, 6 отличников образования РБ, 10 лучших работников физической культуры и спорта РБ, 5 кандидатов в мастера спорта.

- Девиз нашего коллектива: «Чтобы сделать ребенка умным, надо сделать его крепким и здоровым», - говорит Роман Ямаев, директор ДЮСШ села Мишкино. - И для этого мы стремимся к тому, чтобы наша школа стала центром доступных и качественных образовательных услуг физкультурно-спортивной направленности. В настоящее время у нас реализовываются образовательные программы по следующим видам спорта: легкая атлетика, лыжные гонки, баскетбол, волейбол, мини-футбол, настольный теннис.

Дети, регулярно занимающиеся в ДЮСШ, как правило, отличаются не только отменным здоровьем, но и достаточной организованностью, собранностью. Ребята с удовольствием посещают занятия. Работа с воспитанниками в нашей школе не ограничивается занятиями в группах. Она идет в сочетании с соревновательной деятельностью. Соревнование – это проявление, как морально-волевых, так и физических качеств. Здесь выявляются все сильные и слабые стороны человека. Оно дает возможность достаточно верно определить индивидуальный подход к каждому обучающемуся. Соревнования проходят согласно календарному плану мероприятий в течение учебного года. Воспитанники спортивной школы являются победителями и призерами республиканских и Всероссийских соревнований, открытых турниров и первенств.

Лучшие результаты сезона показали наши спортсмены-инструкторы. Эренбург Миксонов – чемпион России среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, победитель в категории ПОДА- ката К30 Всероссийских соревнований по каратэ «Петербужская весна» и всероссийских и международных соревнований «Петербургская осень», победитель в этой же категории Кубка России, победитель Кубка России по настольному теннису среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата в классах 1-5.

Эраст Иманбаев - член сборной Башкортостана по биатлону, бронзовый призер в эстафете Альфа-Банк Чемпионата России по роллерам.

Воспитанник Ивана Самниева, Савелий Ахматгалин – чемпион Уфимского международного марафона, призер чемпионата и Первенства республики Башкортостан по лыжным гонкам и легкоатлетическому кроссу, член сборной Башкортостана по легкой атлетике, участник Первенства России среди юношей до 16 лет в г. Оренбурге.

Юлия Яндуганова, Полина Михайлова, Алина Фазлыева, Екатерина Михайлова, Динар Леонтьев - победители и призеры Первенства РБ по настольному теннису, многократные призеры республиканских соревнований.

В сезоне 2025-2026 учебного года приняли участие в семи зональных соревнованиях Спартакиады школьников Министерства образования и науки Республики Башкортостан. В них заняли следующие общекомандные места: по лыжным гонкам (2012-2013 г. р.) - 1 место девушки и 3 место юноши. Также приняли участие в финальных соревнованиях по лыжным гонкам (2012-2013 гг) - 6 место девушки. Сборная команды обучающихся МБОУ СОШ д. Большесухоязово и МБОУ СОШ им. А. Искандарова д. Ирсаево под руководством тренеров–преподавателей МБУ ДО ДЮСШ заняли 1 место в зональном этапе по легкой атлетике «Шиповка юных» в зачет 28 Спартакиады школьников, тем самым получив путевку на финальный этап соревнований. Результаты финала: по легкой атлетике - 4 место юноши и 4 место девушки.

Детско-юношеская спортивная школа работает над повышением эффективности качества учебно-тренировочного процесса в группах начальной подготовки и учебно-тренировочных группах, где решаются основные задачи по привлечению детей всех возрастов к систематическим занятиям спортом, сохранению контингента обучающихся, подготовке резерва сборных команд района и республики. Спортивная школа очень тесно взаимодействует с общеобразовательными школами района, ведь интеграция основного и дополнительного образования, сложившаяся в нашем районе, создает условия для повышения качества образования. Являясь учреждением дополнительного образования, посещение спортивной школы не является обязательным, поэтому весь коллектив знает, что ДЮСШ должна быть настолько привлекательной, чтобы дети получали удовольствие от занятий, чтобы уровень образовательных услуг отвечал требованиям. И только грамотный энтузиаст своего дела может пробудить в ребёнке живой интерес к тем или иным областям самореализации.

Требования к современному тренеру-преподавателю дополнительного образования неуклонно повышаются. На примере ДЮСШ села Мишкино можно сказать, что этому вопросу придаётся особое значение. Практика показывает, что успехи детей во многом зависят от личностных качеств наставников. О профессионализме и творчестве тренеров-преподавателей свидетельствует прирост числа обучающихся и сохранение контингента в течение учебного года.

Известный философ Жан-Жак Руссо писал: «Чтобы сделать ребёнка умным и рассудительным, сделайте его крепким и здоровым: пусть он работает, действует, бегает, кричит, находится в постоянном движении!».

Творческих успехов вам, уважаемые коллеги, и вашим воспитанникам в новом учебном году!

Для организации и координации деятельности студенческих отрядов в регионе функционирует Башкортостанское региональное отделение МООО «Российские студенческие отряды», членами которого являются 11760 человек, 10512 из которых трудоустроены в течение года в различных отраслях экономики. Из них порядка 6 тыс. – студенты, а 4,5 тыс. – школьники. В 2025 году было проведено 2 окружных мероприятия, направленных на развитие добровольчества в молодёжной среде, создание условий для реализации потенциала молодёжи в социально-экономической сфере, патриотическое воспитание, формирование ценностей здорового образа жизни и популяризацию деятельности студенческих путинных отрядов в округе: Окружной сплав студенческих отрядов Приволжского федерального округа и Гастрофестиваль студенческих отрядов Приволжского федерального округа.

- Молодёжь у нас самая лучшая, я всегда это говорил. И работа с ней — большая честь и ответственность. Это результат системной работы, и добавил: «Третье место здорово, надо теперь первое, - сазал Глава Республики башкортостан Радий Хабиров.