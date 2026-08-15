В парке «Патриот» стартовала региональная профильная смена

12 августа в военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» имени Героя Российской Федерации Серафимова Максима Владимировича стартовала региональная профильная смена «Содружество Орлят России», которая объединила 12 отрядов в составе обучающихся 3-х и 4-х классов - победителей регионального конкурсного отбора, активистов программы «Орлята России» в количестве более 250 школьников и 30 наставников, прошедших обучения на сменах «Орлята России. Наставники» в 2025-2026 годах. Смена продлится до 17 августа и в этом году будет посвящена году единства народов России. Организаторами смены выступает Министерство просвещения Республики Башкортостан, «Навигаторы детства» Республики Башкортостан в лице членов команды всего ресурсного центра, муниципальных координаторов, советников директоров по воспитанию и преподаватели, и специалисты парка «Патриот» УМЦ Авангард.

Содержание смены отражает тематику Года народного единства России. В центре программы — знакомство школьников с культурными и семейными традициями, национальным многообразием страны, развитие навыков командного взаимодействия и формирование уважительного отношения к истории и традициям разных народов.

В первый день участники познакомились друг с другом, в рамках игры «Тропа доверия» ребята обсудили традиции своей семьи и страны, а затем создали собственные традиции отряда и оформили тематические плакаты. Отдельное внимание уделили знакомству с отрядами, представленными в образах разных стран и культур.

Важной частью программы станет культурно-просветительский блок. Ребята будут участвовать в конкурсе сказок «Это наше лето», где инсценируют известные сюжеты на новый лад, а также в творческом конкурсе «Волна» и «Битве хоров», представляя различные страны. Особое место в программе занимает знакомство с традициями народов, проживающих в России. Одним из центральных событий станет детский Сабантуй. Участники познакомятся с историей праздника, его национальными символами и традиционными играми, после чего самостоятельно подготовят и проведут тематическое мероприятие.

Образовательная составляющая смены включает занятия в формате «Вертушки» с педагогами УМЦ «Авангард», а также тематические занятия в учебно-методических центрах по направлениям ТИР, огневой подготовки, РХБЗ, ВМП и топографии. Для участников также предусмотрена экскурсия к военной технике. В программе предусмотрены турнир «Сладкие шашки», соревнования по мини-футболу, игры на свежем воздухе и другие спортивные активности.

Для развития социальной и предпринимательской активности участников организована игра «Гуляй Патриот» с выполнением командных заданий и системой игровых «единорублей». Полученные в ходе активности средства используются отрядами в игре «Про бизнес», где ребята придумывают собственные бизнес-проекты и учатся принимать коллективные решения.

Завершит смену программа, объединяющая участников вокруг общих воспоминаний и командных достижений: подготовка творческих номеров, создание видеоматериалов, церемония закрытия, «МузЛото» и итоговая рефлексия.

«В этом году профильная смена «Содружество Орлят России» станет пространством, где дети не только отдыхают и приобретают новые знания, но и учатся видеть ценность культурного многообразия, уважать традиции друг друга, взаимодействовать в команде и осознавать свою принадлежность к большой многонациональной стране. А «Навигаторы детства» Республики Башкортостан и наставники «Орлят России» им в этом помогут», - поделилась региональный координатор проекта «Навигаторы детства» в Республике Башкортостан Полина Трапезникова.

https://education.bashkortostan.ru/presscenter/news/841116/