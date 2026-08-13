Для школьников РФ выстроена единая профориентационная система

«Профориентационные мероприятия сегодня играют ключевую роль в кадровом обеспечении экономики, помогая школьникам целенаправленно выбирать специальности, востребованные как в их родном регионе, так и в стране в целом. Мы уже видим конкретные результаты: ребята подходят к выбору пути более осознанно, фиксируется устойчивый рост интереса к поступлению в учреждения среднего профессионального образования, а также школьники демонстрируют высокий интерес к естественно-научным предметам на ЕГЭ. При этом ключевым нововведением 2026/27 учебного года станет усиление регионального компонента: теперь от 8 до 17 занятий в год будут посвящены приоритетным отраслям конкретного субъекта, что позволит еще точнее синхронизировать подготовку школьников с реальными запросами местных работодателей», — отметил министр просвещения Сергей Кравцов.

Профориентационный минимум предусматривает проведение мероприятий в каждой школе. Среди них — занятия курса «Россия — мои горизонты», тестирование, позволяющее определить предрасположенность ребенка к той или иной специальности, экскурсии на ведущие предприятия. В профориентационной работе задействовано свыше 188 тысяч педагогов-участников и более 13 тысяч партнеров-работодателей.

В рамках курса «Россия — мои горизонты» ученикам 6–11-х классов рассказывают о таких специальностях, как биоинформатик, системный инженер, наноинженер, нейролингвист, инженер-инсталлятор, а также о достижениях России в энергетике, космической, ядерной, добывающей, агропромышленной и других отраслях. Курс внедрен с 2023 года и предусматривает 34 занятия в год. В 2026-м он охватил более 8,5 миллиона учащихся.

В 2026/27 учебном году большое внимание в курсе будет уделено региональному компоненту, который уже апробирован в школах 75 субъектов РФ. Также сохранятся обязательные темы, которые нельзя заменить. К ним относятся занятия, посвященные в том числе профориентационным диагностикам портала «Билет в будущее», построению образовательных маршрутов, структуре системы образования России. Помимо этого, в новом учебном году появится дополнительное профориентационное занятие, где школьники обсудят результаты диагностик второго полугодия.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.