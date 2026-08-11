С 2022 года запущен Федеральный проект «Профессионалитет»

Число заявлений, направленных абитуриентами в колледжи и техникумы федерального проекта «Профессионалитет» в 2026 году, достигло 1,1 миллиона. Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко и Министр просвещения Сергей Кравцов рассказали о промежуточных результатах приемной кампании в учреждениях среднего профессионального образования (СПО) на программы «Профессионалитета».

- Колледжи и техникумы – участники федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети» получили рекордное число заявлений от абитуриентов в этом году. С 20 июня ребята подали 1,1 миллиона заявлений – это превысило итоги приемной кампании 2025 года. Такой результат показывает: рабочие специальности становятся популярнее и, что особенно важно, в число самых востребованных у ребят входят технические направления. Подготовка таких кадров напрямую влияет на технологическое лидерство нашей страны – национальную цель, поставленную Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, – заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

В рамках приемной кампании 2026 года план приема на бюджетные места по программам «Профессионалитета» установлен на уровне 283 тысяч мест, что на 50,5 тысячи больше, чем в 2025 году. Как подчеркнул Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, интерес к системе СПО растет из года в год. На 2026/27 учебный год в колледжах и техникумах всего установлено порядка 880 тысяч бюджетных мест. Всего в Российской Федерации более 4,6 тысячи организаций доступны абитуриентам для обучения по программам СПО.

- Промежуточные итоги приемной кампании наглядно демонстрируют устойчивый рост интереса молодежи к программам «Профессионалитета» и подтверждают высокую эффективность формирования образовательных кластеров. Абитуриенты увереннее выбирают рабочие специальности, осознавая, что квалифицированные кадры сегодня необходимы для устойчивого развития экономики страны. По программам «Профессионалитета» конкурс уже составляет почти четыре человека на место, – прокомментировал Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Он обратил внимание, что в пятерку самых популярных направлений «Профессионалитета» по числу поданных заявлений вошли «Разработка и управление программным обеспечением» (48,6 тысячи заявлений), «Сестринское дело» (45,8 тысячи), «Туризм и гостеприимство» (30,3 тысячи), «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств» (28,7 тысячи), «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» (25,2 тысячи).

Федеральный проект «Профессионалитет» запущен в 2022 году и направлен на синхронизацию кадровой потребности предприятий с возможностями системы среднего профессионального образования. С 2025 года он реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Сегодня 601 кластер «Профессионалитета», расположенный в 86 регионах страны, охватывает 24 ключевые отрасли экономики. Среди них – машиностроение, сельское хозяйство, металлургия, легкая и топливно-энергетическая промышленность, химическая, атомная, фармацевтическая, электротехническая отрасли, информационные технологии, радиоэлектроника, строительная и транспортная отрасли. В учебный процесс включены более 3 тысяч работодателей-партнеров.

Напомним, в колледжи и техникумы «Профессионалитета» в 2025 году абитуриенты направили свыше 1 млн 88 тысяч заявлений.

В июле 2025 года Президент РФ Владимир Путин подписал закон о новой форме образовательной деятельности – профессионалитете, предусматривающей участие работодателей в управлении учебными заведениями и организации обучения, включая практическую подготовку. Документ вступает в силу с 1 сентября 2026 года.

Источник: Министерство просвещения Российской Федерации

https://education.bashkortostan.ru/presscenter/news/839881/