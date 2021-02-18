Ректор УГАТУ Сергей Новиков об объединении БашГУ и УГАТУ: «Нужны смелые решения»

По его словам, если выступать против новшеств - это устаревшее мышление. Как БГУ, так и УГАТУ - довольно средние вузы, что хотят быть лучшими. И для этого требуется принимать смелые решения. За последние 10 лет, количество студентов уменьшилось в его вузе на 5000 человек. А финансирование 1 ученого в Башкирии в 2 раза ниже, чем в Татарстане. Именно поэтому нужно бороться за финансирование.

Также он добавил, что не следует заранее отвергать программу "Приоритет 2030", хотя она и новая.

Новиков обратился к критикам объединения двух университетов и предложил им найти более эффективное решение по реформированию механизма высшего образования Башкирии.