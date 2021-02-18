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Образование
18 Февраля 2021, 14:04

Ректор УГАТУ Сергей Новиков об объединении БашГУ и УГАТУ: «Нужны смелые решения»

Сергей Новиков, ректор УГАТУ, выразил мнение, что вузы должны вовремя перестраиваться, чтобы повышать свою эффективность и достигать поставленных задач. Об этом он сказал на пресс-завтрака газеты "Коммерсантъ-Башкортостан", тема которого посвящена объединению ведущих вузов Башкортостана.

По его словам, если выступать против новшеств - это устаревшее мышление. Как БГУ, так и УГАТУ - довольно средние вузы, что хотят быть лучшими. И для этого требуется принимать смелые решения. За последние 10 лет, количество студентов уменьшилось в его вузе на 5000 человек. А финансирование 1 ученого в Башкирии в 2 раза ниже, чем в Татарстане. Именно поэтому нужно бороться за финансирование.
Также он добавил, что не следует заранее отвергать программу "Приоритет 2030", хотя она и новая.
Новиков обратился к критикам объединения двух университетов и предложил им найти более эффективное решение по реформированию механизма высшего образования Башкирии.
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