В Уфе диктант по экологии пройдет в онлайн-режиме

Ежегодное мероприятие, в котором примут участие школьники и воспитанники учреждений дополнительного образования, решили не откладывать в этом году. С учетом сложившейся обстановки связанной с коронавирусом, организаторы решили провести его в режиме онлайн.
Экологический диктант состоит из 30 заданий. Чтобы их выполнить, необходимо иметь хорошие знания экологических терминов и понятий, особо охраняемых территорий Башкирии. Задания будут размещены на портале уфимского Детского эколого-биологического центра.