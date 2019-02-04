Пятидневка в школах Башкирии может начаться с 1 апреля
На обещанную Радием Хабировым пятидневку школы Башкирии начнут переходить с 1 апреля. Об этом сообщает канал БСТ со ссылкой на и.о. министра образования РБ Айбулата Хажина.
Таким образом, дети начнут учиться по новой схеме с четвертой четверти, сразу после весенних каникул. Отмечается, впрочем, что это не обязаловка – если школы должным образом не успеют изменить программу, они отложат нововведения до нового учебного года. Решение они примут самостоятельно, причем будет учитываться мнение и учеников, и родителей.
Айбулат Хажин также подчеркнул, что снижение зарплат учителей в связи с данными нововведениями «исключено». Уроки с субботы перенесут на другие дни
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