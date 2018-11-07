Надежда Минаева много лет работает в средней школе имени братьев Беловых деревни Тынбаево.

Педагог Надежда Павловна умело увлекает ребят, ведет их к знаниям, рассказывает о родном марийском народе, его культуре, истории, жизни. Она в курсе актуальных новостей, знает, что происходит в мире. Многие из ее учеников тоже выбрали профессию педагога, стали работать в школе.

Надежда Павловна творчески работающий педагог, имеет высокую методическую и теоретическую подготовку. Она ответственна, инициативна — работает над совершенствованием методов и форм активизации учебного процесса. Стимулирует творческую инициативу и самостоятельность, на уроках марийского языка и литературы уделяет большое внимание нравственному воспитанию обучающихся. Она постоянно проводит мастер-классы для своих коллег, проводит открытые уроки на разных уровнях. Ее учащиеся ежегодно занимают призовые места и становятся победителями на районных, республиканских, межрегиональных предметных олимпиадах, конкурсах сочинений «Пою мою республику».

За годы своей деятельности педагог смогла добиться уважения коллег и односельчан, любви друзей и почитания учеников. И сегодня, когда я пишу об этом учителе, о человеке с большой буквы, я испытываю к ней глубочайшее уважение и восхищение.

Она — наша гордость. Работа педагога оценена по достоинству. В 2003 году Надежда Минаева удостоена звания «Почетный работник общего образования Российской Федерации», награждена почетными грамотами Министерства образования РБ и Марий Эл, включена в энциклопедию «Лучшие люди России». В 2006 году она получила грант по национальному проекту «Образование», в 2014 году стала призером в межрегиональном конкурсе «Лучший учитель марийского языка — 2014» в городе Йошкар-Оле. В 2017 году накануне Дня учителя ей было присвоено звание «Заслуженный учитель Республики Башкортостан».

Я горда тем, что в нашем коллективе работает такой блестящий педагог и учитель по призванию Надежда Павловна. 29 октября она отметила свой очередной юбилей. Я от всей души поздравляю Вас, Надежда Павловна, с днем рождения. Крепкого здоровья, любви родных и близких, чтобы Вам всегда сопутствовали удача и успех.