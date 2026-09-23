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23 Сентября , 11:45

Команда «Хранители дендропарка» из Башкортостана

Юные экологи республики примут участие в очном этапе ДЭФ, который пройдет 29 – 30 сентября в Магнитогорске.  

Команда «Хранители дендропарка» из БашкортостанаКоманда «Хранители дендропарка» из Башкортостана
Команда «Хранители дендропарка» из Башкортостана

В заочном этапе форума приняли участие школьники 5 – 11 классов из 89 субъектов Российской Федерации. В очный этап по результатам экспертной оценки экологических проектов прошли школьные команды из 51 региона России.  
 
В команде «Хранители дендропарка» – ученики образовательных учреждений г. Уфы, Аургазинского, Туймазинского, Уфимского районов республики. Все они занимаются исследовательской деятельностью и достойно показали себя на республиканских и российских конкурсах и олимпиадах. На ДЭФ представят, кроме общего, свои проекты и учебно-исследовательские работы. Их научные тезисы будут опубликованы и размещены в библиотеке elibrary.ru
Помогают ребятам сотрудники Республиканского детского эколого-биологического центра – Эльза Габбасова и Эльвира Каримова.  
 
С 21 по 28 сентября – всероссийское онлайн голосование за «Народный проект» среди экологических проектов региональных школьных команд. Из 51 проекта участников нужно выбрать один, здесь: https://eko-forum.wote.io/surveys/575 Проект команды «Хранители дендропарка» называется «От дворянского поместья – к памятнику природы!» Поддержим!

Текст – Галина Морозова, фото – Эльза Габбасова

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