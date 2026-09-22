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22 Сентября , 13:45

В Башкортостане объявлен приём заявок на республиканскую премию

До 30 сентября в Республике Башкортостан открыт приём заявок на соискание главной региональной награды в сфере креативных индустрий – премии «Создатели». Премия учреждена в 2025 году по инициативе Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова. Организатором выступает Министерство предпринимательства и туризма Республики Башкортостан в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

– Идея премии «Создатели» появилась у нас во время разработки мер поддержки креативной индустрии. Мы решили, что должны ежегодно подводить итоги и чествовать лучших представителей творческих профессий. Надеюсь, это станет доброй традицией на долгие годы. Наш Башкортостан богат талантливыми людьми. Они удивляют и радуют жителей не только нашей республики и России, но и уже обладают международным авторитетом. Чего стоят наши музыкальные произведения, IT-продукты, башкирское кино и анимация! А проекты наших урбанистов завоевывают награды на самых престижных международных конкурсах. Нам определённо есть, кем и чем гордиться, – отметил Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

Представители креативных индустрий республики могут участвовать в премии в следующих номинациях: «Креативный проект/продукт», «Культурный код», «Креативное событие года», «Креативная территория», «Креативный предприниматель», «Креативный наставник», «Креативный цифровой проект», «Креативный социальный проект», «Креативная точка притяжения», «Креативный локальный бренд».

Подать заявку https://forms.yandex.ru/u/6a9e6bc3493639c9fc1c5deb можно на официальном сайте Министерства и странице премии: https://creastan.ru/creapremia

Оценивать заявки будет экспертное жюри, состоящее из профессионалов федерального и регионального уровней. Победители будут объявлены на торжественной церемонии вручения премии с участием Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова.

Справочно:

В 2025 году на первую премию «Создатели» поступило более 400 заявок со всей республики. Награды вручались по 10 номинациям и двум специальным. В торжественной церемонии приняли участие более 700 гостей.

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