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21 Сентября , 10:30

Во время осеннего этапа акции «Зелёная Башкирия» сформируют 51 новую аллею

29 августа в республике стартовали экологические субботники, которые продлятся до 10 октября. А в субботу, 26 сентября, в городах и районах состоятся мероприятия единого дня акции «Зелёная Башкирия». Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства региона Ирина Голованова на еженедельном оперативном совещании, которое провёл Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Во время осеннего этапа акции «Зелёная Башкирия» сформируют 51 новую аллеюВо время осеннего этапа акции «Зелёная Башкирия» сформируют 51 новую аллею
Во время осеннего этапа акции «Зелёная Башкирия» сформируют 51 новую аллею

Планируется, что в акции «Зелёная Башкирия» примут участие более 44 тысяч человек, в том числе 4 тысячи волонтёров, а также 2 723 специализированные организации с привлечением 1 007 единиц техники.

За время акции высадят 3 395 крупномерных деревьев и 57 тысяч прочих саженцев, сформируют 51 новую тематическую аллею. Специалисты также выполнят компенсационное озеленение 820 деревьев и 7,2 тысячи кустарников, высаженных в рамках предыдущих акций.

Так, в Уфе высадят более 1,2 тысячи деревьев и 3,4 тысячи кустарников. В Кировском районе по улице Бородинской появится сквер «Сиреневый», а в Советском районе – аллея по улице Революционной. В Уфимском районе продолжат высадку зелёных насаждений в селе Зубово на территории медицинского госпиталя. В селе Исянгулово Зианчуринского района создадут аллею воинов-интернационалистов, в Мелеузе – новую пешеходную аллею по улице Ленина, в Стерлитамакском районе – «Аллею здоровья» в селе Загородный, а в Куюргазинском районе – «Аллею спорта» в честь открытия бассейна в физкультурно-оздоровительном комплексе «Сокол».

Министр отметила системный подход муниципалитетов к формированию аллей на центральных улицах населённых пунктов. Эта работа синхронизирована с федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», в рамках которого на этих же улицах обустраивают пешеходные зоны с установкой освещения.

Глава Башкортостана предложил во время следующего этапа акции в 2027 году направить усилия не на высадку новых деревьев и кустарников, а на уход за ранее высаженными растениями.

– За время акции мы посадили уже достаточно много деревьев. У нас появились красивые аллеи – новая черта цивилизованности наших населённых пунктов. Поэтому предлагаю следующий этап акции посвятить аудиту, ревизии того, что мы уже высадили, – сказал Радий Хабиров. – Нужно направить средства и энергию на уход за тем, что уже есть, – постричь, обработать, заменить. Точно так же, как мы решили сделать по программе «Башкирские дворики», – не благоустраивать новые дворы, а привести в порядок сделанные ранее, но которым уже нужен ремонт.

 

Ирина Голованова также сообщила, что в 2026 году при поддержке компании «Башнефть» начнутся работы по благоустройству центральных площадей трёх районных центров в Аскинском, Ермекеевском и Калтасинском районах.

– Это реализация одного из элементов благотворительной программы «Башнефти», которой мы очень за это признательны. Мы с компанией делаем достаточно большое количество социальных объектов. Но это новая программа. Её задача – привести площади всех наших районных центров в порядок. Они должны соответствовать требованиям XXI века – с новыми строительными материалами, архитектурными и градостроительными решениями, с деревьями, клумбами, малыми архитектурными формами, – сказал Радий Хабиров. – Пока мы выбрали три района. Но эта работа вдолгую. На мой взгляд, получается красивая история.

https://glavarb.ru/ru/news/event/vo-vremya-osennego-etapa-akcii-zelyonaya-bashkiriya-sformiruyut-51-novuyu-tematicheskuyu-alleyu-92548/ 

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