Во время осеннего этапа акции «Зелёная Башкирия» сформируют 51 новую аллею

Планируется, что в акции «Зелёная Башкирия» примут участие более 44 тысяч человек, в том числе 4 тысячи волонтёров, а также 2 723 специализированные организации с привлечением 1 007 единиц техники.

За время акции высадят 3 395 крупномерных деревьев и 57 тысяч прочих саженцев, сформируют 51 новую тематическую аллею. Специалисты также выполнят компенсационное озеленение 820 деревьев и 7,2 тысячи кустарников, высаженных в рамках предыдущих акций.

Так, в Уфе высадят более 1,2 тысячи деревьев и 3,4 тысячи кустарников. В Кировском районе по улице Бородинской появится сквер «Сиреневый», а в Советском районе – аллея по улице Революционной. В Уфимском районе продолжат высадку зелёных насаждений в селе Зубово на территории медицинского госпиталя. В селе Исянгулово Зианчуринского района создадут аллею воинов-интернационалистов, в Мелеузе – новую пешеходную аллею по улице Ленина, в Стерлитамакском районе – «Аллею здоровья» в селе Загородный, а в Куюргазинском районе – «Аллею спорта» в честь открытия бассейна в физкультурно-оздоровительном комплексе «Сокол».

Министр отметила системный подход муниципалитетов к формированию аллей на центральных улицах населённых пунктов. Эта работа синхронизирована с федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», в рамках которого на этих же улицах обустраивают пешеходные зоны с установкой освещения.

Глава Башкортостана предложил во время следующего этапа акции в 2027 году направить усилия не на высадку новых деревьев и кустарников, а на уход за ранее высаженными растениями.

– За время акции мы посадили уже достаточно много деревьев. У нас появились красивые аллеи – новая черта цивилизованности наших населённых пунктов. Поэтому предлагаю следующий этап акции посвятить аудиту, ревизии того, что мы уже высадили, – сказал Радий Хабиров. – Нужно направить средства и энергию на уход за тем, что уже есть, – постричь, обработать, заменить. Точно так же, как мы решили сделать по программе «Башкирские дворики», – не благоустраивать новые дворы, а привести в порядок сделанные ранее, но которым уже нужен ремонт.

Ирина Голованова также сообщила, что в 2026 году при поддержке компании «Башнефть» начнутся работы по благоустройству центральных площадей трёх районных центров в Аскинском, Ермекеевском и Калтасинском районах.

– Это реализация одного из элементов благотворительной программы «Башнефти», которой мы очень за это признательны. Мы с компанией делаем достаточно большое количество социальных объектов. Но это новая программа. Её задача – привести площади всех наших районных центров в порядок. Они должны соответствовать требованиям XXI века – с новыми строительными материалами, архитектурными и градостроительными решениями, с деревьями, клумбами, малыми архитектурными формами, – сказал Радий Хабиров. – Пока мы выбрали три района. Но эта работа вдолгую. На мой взгляд, получается красивая история.

https://glavarb.ru/ru/news/event/vo-vremya-osennego-etapa-akcii-zelyonaya-bashkiriya-sformiruyut-51-novuyu-tematicheskuyu-alleyu-92548/