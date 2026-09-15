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15 Сентября , 12:45

В Республике Башкортостан начались уроки налоговой грамотности

С начала сентября стартовали уроки налоговой грамотности в образовательных учреждениях Республики Башкортостан.

Один из таких уроков в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Школа №110» города Уфы провёл руководитель УФНС России по Республике Башкортостан Андрей Агапов.

В интерактивной форме семиклассники ознакомились с понятием налога, узнали, на какие цели расходуется государственный бюджет, кто должен уплачивать налоги, их основные виды. Свои знания ребята проверили, отвечая на вопросы квиза. Они успешно справились со всеми заданиями и закрепили полученные знания.

Особый интерес вызвал вопрос о том, какие налоги платят физические лица. Сотрудники налоговой службы рассказали, что физические лица платят налог на доходы, транспортный налог, налог на имущество и земельный налог.
В завершении урока школьники порассуждали о важности участия каждого гражданина в формировании государственного бюджета, смогли задать Андрею Агапову и сотрудникам Управления интересующие вопросы.

Андрей Агапов отметил необходимость прививать налоговое правосознание подрастающему поколению, ведь сегодняшние школьники – будущие налогоплательщики.

Мероприятия по налоговой грамотности продолжатся в течение всего учебного 2026-2027 года в образовательных учреждениях на всей территории Республики Башкортостан в рамках взаимодействия с Уфимским Региональным методическим центром по финансовой грамотности системы общего и профессионального образования Института развития образования Республики Башкортостан.

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