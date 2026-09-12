Глава Башкортостана встретился с участниками слёта «Территория героев»

Перед встречей руководитель региона осмотрел выставку и тематические локации слёта. Ребята, в частности, смогли познакомиться с образцами пожарной и спасательной техники. Представители Ассоциации ветеранов специальной военной операции рассказывали о современном армейском вооружении России. Дети также попробовали свои возможности в специальном страйкбол-тире, приняли участие в мастер-классах по авиамоделированию, созданию окопных свечей и плетению маскировочных сетей, посетили выставки Поискового движения России, экспозиции Республиканского музея Боевой Славы. Представители кинологической службы показали своих питомцев – собак-терапевтов. А педагоги Салаватского колледжа образования и профессиональных технологий провели для ребят мероприятия по профориентации.

Организаторами слёта выступили благотворительный фонд «Территория счастья» совместно с Министерством просвещения и Министерством семьи, труда и социальной защиты населения республики.

– Когда мы провели «Территорию героев» в первый раз – поняли, что наконец нашли то, что оказалось нужным для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Судя по их реакциям, дети в восторге и очень довольны, что им дали возможность пройти через такие приключения и почувствовать себя настоящими мужчинами, героями. Это очень важно для них, – отметила председатель попечительского совета фонда «Территория счастья» Каринэ Хабирова. – Спасибо всей команде, которая реализует этот проект. У нас необыкновенные люди, которые действительно хотят помогать особенным детям.

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Открывая встречу, руководитель региона поприветствовал ребят и отметил важность проведения слёта для детей с ОВЗ.

– Вчера и сегодня у вас были очень насыщенные дни. Вы учились обращению с оружием и управлению беспилотными летательными аппаратами, получили знания по тактической медицине. Вы – настоящие мужчины! А любой мужчина должен выполнять разные задачи. Мы, взрослые, вас очень уважаем и относимся к вам, как к героям. К сожалению, так сложилось, что вы немного болеете, но желание жить и быть мужчиной в вас очень большое. Мы это видим и поэтому каждый год собираем вас именно здесь, в парке «Патриот», – сказал Радий Хабиров. – Обращаюсь к родителям – вам выпала непростая доля, мы это понимаем. Сил вам, крепости духа и, конечно, надежды. Республика будет делать всё для того, чтобы помочь в лечении детей, сделать вашу жизнь легче.

Глава Башкортостана попросил ребят, чьи отцы служат в зоне СВО, передать им слова уважения и благодарности за выполнение боевых задач.

– Всем бойцам низкий поклон. Пусть они скорее возвращаются домой, мы их ждём, – сказал Радий Хабиров. – Знаю, что здесь есть ребята, у которых папы погибли. Ваши отцы – герои, они всегда будут с нами, в наших сердцах. Вы должны гордиться ими, а республика поможет вам вырасти и выучиться.

Далее руководитель республики ответил на вопросы участников патриотического слёта.

В частности, родители ребят отметили необходимость открытия дополнительных коррекционных начальных классов в школах республики, установки пандусов и расширения доступной среды, а также выступили с инициативой организовать для них программу, аналогичную «Башкирскому долголетию». Руководитель региона поручил Минтруду республики рассмотреть это предложение.

Ребята поинтересовались у Радия Хабирова особенностями его работы, а также отношением к спорту, домашними животными в семье. Руководитель региона пригласил участников слёта на домашний матч хоккейной команды «Салават Юлаев».

Вместе с Радием Хабировым участников слёта приехали поддержать Герой России Рафик Ихсанов, председатель Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев, председатель региональной Ассоциации ветеранов СВО Оскар Ситдиков, самый сильный человек России Эльбрус Нигматуллин и паралимпиец, общественный деятель, блогер Рустам Набиев. Они рассказали, кем мечтали стать в детстве, как научиться преодолевать трудности и воспитать в себе лидерские качества.

В завершение встречи Глава Башкортостана поблагодарил волонтёров и родителей за заботу о подрастающем поколении.

– Очень рад, что на слёт приехали со всей республики. Ребятам желаю быть выдержанными, не пасовать перед трудностями и всегда идти вперёд. Знаю, что у родителей много забот, благодарю за вашу энергию и труд. Мы очень сопереживаем вам. Спасибо большое и волонтёрам за поддержку таких семей, – сказал Радий Хабиров. – Важно, чтобы в нашем обществе научились цивилизованному и доброму отношению друг к другу. Поэтому тема, связанная с детьми, у меня всегда на первом месте. Говорю это не для красного словца – я так искренне считаю и всегда буду на вашей стороне. Помните, что мы вместе, республика стремится сделать вашу жизнь лучше.

Руководитель региона особо подчеркнул, что не допустит в муниципалитетах и госучреждениях неуважительного отношения к семьям с особенными детьми.

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В парке «Патриот» Глава Башкортостана также ознакомился с ходом строительства духовно-просветительского комплекса в память о героях, погибших за Родину. Здесь будут расположены мечеть и православная часовня.

– Спасибо руководителю компании «Жилстройинвест» Рабису Салиховичу Салихову за то, что поддержал нашу идею и подготовил проект, – отметил Радий Хабиров. – Мы с нашими духовными лидерами уже договорились, кто будет проводить здесь службы. Думаю, что сюда вскоре станут приходить местные жители, а со временем в комплексе начнут и никахи читать, и детей крестить. В целом вся инфраструктура парка «Патриот» должна работать на широкий круг людей.

https://glavarb.ru/ru/news/event/glava-bashkortostana-vstretilsya-s-uchastnikami-slyota-territoriya-geroev-dlya-detey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-92271/