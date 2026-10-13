РМНКА"Марий Эрвел" выиграла субсидию для реализации программы в сфере культуры

— Радион Сергеевич, как вам пришла идея проведения такого праздника?

— Сама идея возникла очень давно — но именно заявочная кампания Министерства культуры Республики Башкортостан помогла превратить эту мечту в чёткий проект, со своими целями, этапами и ожидаемым результатом. Мы поняли: пришло время показать богатство нашей культуры не в музейной витрине, а в живом действии, чтобы люди могли не просто смотреть, а участвовать, пробовать, чувствовать.

— Почему «Ворота Родины»? В чём смысл этого названия?

— Для финноугорских народов ворота — это не просто часть ограды, а глубокий символ. У ворот совершались важные обряды, здесьт встречали и провожали, просили благословения на дорогу. Ворота — это граница между своим и чужим, между домом и большим миром, и в то же время — это приглашение войти, быть принятым, стать своим. Не случайно и на границе Мишкинского района стоит стела «Ворота»: она словно говорит всем гостям — мы рады вам, наши ворота всегда открыты.

— Что увидят гости, придя на этот праздник?

— В первую очередь, исконные традиции финноугорских народов: песни, обряды, элементы быта, которые до сих пор бережно хранятся в семьях. Но мы не стремимся к музейной реконструкции: мы показываем, как эти традиции живут сегодня, как они стилизуются, адаптируются к современности, оставаясь при этом узнаваемыми и родными. Это диалог поколений, где молодёжь может увидеть ценность корней, а старшее поколение — радость от того, что их наследие востребовано.

— А как будет обозначен главный символ праздника — ворота?

— Ворота станут центральным элементом всей площадки. Мы построим массивные ворота на месте проведения праздника и по традиции будем встречать гостей именно у них — с хлебом-солью, с песнями, с добрыми словами. Пока не буду раскрывать все секреты оформления, но обещаю: это будет зрелищно и символично.

На территории праздника развернутся три национальных подворья — марийское, удмуртское и мордовское. Каждое подворье — это минимир со своим укладом, своими ремёслами и своей кухней. Гости смогут не только наблюдать, но и попробовать себя в традиционных ремёслах, узнать секреты приготовления национальных блюд и увезти с собой не только сувениры, но и новые знания.

Особого внимания заслуживает выставка декоративно-прикладного искусства: здесь будут представлены работы мастеров, в которых живёт душа народа — вышивка, плетение, резьба по дереву, керамика. Это не просто предметы, а истории, рассказанные без слов.

И, конечно, гостей ждёт насыщенная концертная программа: выступления фольклорных коллективов, обрядовые постановки.

— И самое главное — когда состоится праздник?

— У марийцев есть традиционный праздник День Стража ворот — «капка орол кече», который отмечают 29 октября. Мы решили провести наш праздник чуть раньше — 23 октября, чтобы успеть до первых серьёзных холодов и чтобы как можно больше людей смогли стать частью этого события.

Мы будем рады видеть всех, кто хочет окунуться в культуру финноугорских народов, почувствовать их гостеприимство и узнать, как много общего у нас — в традициях, в уважении к предкам, в умении радоваться простым вещам. «Ворота Родины» откроются для каждого, кто готов войти с открытым сердцем.