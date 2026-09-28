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Культура
28 Сентября , 06:17

Состоялся выездной семинар для работников культуры Мишкинского района

День начался ярко — с дискотеки «Ретро‑энергия 90‑х и нулевых» в Озеркинском сельском клубе. Методист О. Михайлова  зарядила участников атмосферой ностальгии и драйва: знакомые хиты сразу настроили на рабочий, но при этом неформальный лад. Далее семинар продолжился в Новотроицком сельском клубе, где методист О. Денисова  провела ярмарку «Покупай, гуляй, сыграй». Такой формат был показан не в теории, а на деле: гости увидели, как органично сплетаются экскурсия, торговля, игры и праздничная атмосфера.

Состоялся выездной семинар для работников культуры Мишкинского районаСостоялся выездной семинар для работников культуры Мишкинского района
Состоялся выездной семинар для работников культуры Мишкинского района

В Рефандинском сельском клубе Е. Романенко предложила необычный формат — «Улыбкомедитацию». Такой инструмент особенно ценен в работе с разными аудиториями, он помогает снимать напряжение и создавать доверительную атмосферу.

Финальным творческим аккордом стало обрядовое действие «Свадебный переполох, или как мы молодых женили» в Малонакаряковском сельском Доме культуры. Методисты показали, как через театрализацию и фольклор можно оживить традицию и сделать её интересной для современного зрителя. После насыщенной практической программы состоялось совещание, где обсудили важные организационные и методические вопросы.

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