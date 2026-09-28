Состоялся выездной семинар для работников культуры Мишкинского района

В Рефандинском сельском клубе Е. Романенко предложила необычный формат — «Улыбкомедитацию». Такой инструмент особенно ценен в работе с разными аудиториями, он помогает снимать напряжение и создавать доверительную атмосферу.

Финальным творческим аккордом стало обрядовое действие «Свадебный переполох, или как мы молодых женили» в Малонакаряковском сельском Доме культуры. Методисты показали, как через театрализацию и фольклор можно оживить традицию и сделать её интересной для современного зрителя. После насыщенной практической программы состоялось совещание, где обсудили важные организационные и методические вопросы.