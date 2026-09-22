Встреча с председателем Союза театральных деятелей России Владимиром Машковым

Владимир Машков поблагодарил руководство Башкортостана за внимание к театральному сообществу и поддержку творческих коллективов региона.

– Сегодня мир стремительно меняется под влиянием искусственного интеллекта. Но чем больше вокруг появляется искусственного, тем острее люди чувствуют ценность подлинного, – сказал председатель Союза театральных деятелей страны. – Театр – это уникальное живое пространство, где всегда сохраняются искренние человеческие чувства и великая сила живого слова. Наша страна многонациональна. И именно в этом гармоничном многообразии культур, языков и традиций мы остаёмся единым целым.

Радий Хабиров отметил особую роль театрального искусства в культурной жизни региона.

– В республиканском Союзе театральных деятелей состоят более 570 человек – он один из самых многочисленных в стране. Республика уникальна своими национальными театрами. У нас большие русский, башкирский, татарский драмтеатры. Есть профессиональные удмуртские, марийские, чувашские и другие театральные труппы. И такое многообразие национальностей – главное наше богатство, которое мы обязаны сберечь, – сказал Глава Башкортостана. – В Союзе театральных деятелей России мы видим огромную энергетику. И, конечно, хотим быть рядом с вами в процессах по консолидации и развитию творческого сообщества. Мы понимаем, что то, как живёт актёр, что он чувствует, какие у него возможности для реализации, имеет прямое отношение к состоянию общественного климата. Потому что артист – это душа и рупор народа.

Отметим, что в России работает федеральная программа по обновлению Домов актёра, которую реализуют в рамках подготовки к 150-летию Союза театральных деятелей страны. Она, в частности, предусматривает ремонт и модернизацию профильных площадок в регионах.

Глава Башкортостана сообщил, что республика планирует приступить к реконструкции Дома актёра имени Бедер Юсуповой в Уфе и уже определила источники финансирования работ.

– Мы с большим вниманием и уважением относимся к театральной сфере, приводим в порядок и развиваем инфраструктуру, – сказал Радий Хабиров. – Мы понимаем, что Дом актёра должен стать современном пространством со всеми возможностями для постановок, отдыха, встреч, проведения творческих вечеров.

Радий Хабиров и Владимир Машков обсудили состояние объекта, ключевые этапы предстоящей модернизации и формат участия Союза театральных деятелей России в реализации проекта. Стороны договорились подготовить детальную дорожную карту ремонтно‑восстановительных работ Дома актёра и создать межведомственную рабочую группу. Глава Башкортостана пригласил Владимира Машкова на открытие обновлённого объекта культуры.

Кроме того, на встрече речь шла о поддержке одного из знаковых мероприятий Башкортостана – Международного фестиваля национальных театров «Туғанлыҡ» со стороны Союза театральных деятелей России.

Радий Хабиров также предложил провести в Уфе церемонию награждения победителей Российской национальной театральной премии «Золотая маска» в 2028 году. Это будет признанием успеха театральных коллективов республики, которые в последние годы показывают выдающиеся результаты на премии.