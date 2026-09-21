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Культура
21 Сентября , 10:05

В Башкортостане состоится XXXVI Международный Аксаковский праздник

21 сентября на еженедельном оперативном совещании, которое провёл Глава Башкортостана Радий Хабиров, обсудили подготовку к XXXVI Международному Аксаковскому празднику. В 2026 году событие посвятили 235-летию со дня рождения русского писателя Сергея Тимофеевича Аксакова.

В Башкортостане состоится XXXVI Международный Аксаковский праздникВ Башкортостане состоится XXXVI Международный Аксаковский праздник
В Башкортостане состоится XXXVI Международный Аксаковский праздник

Основные мероприятия пройдут 25-26 сентября в Уфе и других муниципалитетах республики. Во всех городах и районах Башкортостана организуют уроки чести и нравственности, просветительские программы в школах, книжные выставки в библиотеках и образовательных учреждениях, а также литературные встречи.

Одной из центральных площадок праздника станет Мемориальный дом-музей Сергея Аксакова в Уфе, где жители смогут посетить выставку «Аксаков и русские писатели». Экспозиция расскажет посетителям о литературном наследии выдающегося автора.

– Для жителей и гостей Уфы организуют большую программу в Саду имени Аксакова, где развернется арт-пикник, который включает концерт, гастрозону, ремесленную ярмарку, мастер-классы, – сообщил и.о. министра культуры Фанур Шайхисламов.

Отметим, что в программу впервые включили экологическую акцию «Аксаковская сирень». 26 сентября почётные гости праздника высадят саженцы сирени в памятных аксаковских местах Башкортостана – в селе Зубово Уфимского района, селе Надеждино Белебеевского района и деревне Старые Киешки Кармаскалинского района. Акция станет частью республиканского проекта «Зелёная Башкирия».

Главное событие праздника – торжественный вечер, который состоится 27 сентября в Башкирском государственном академическом театре оперы и балета, бывшем Аксаковском народном доме. В нём примут участие гости из зарубежных стран, представители писательского сообщества, участники специальной военной операции и члены их семей, студенты вузов и колледжей республики.

Во время мероприятия состоится церемония вручения литературной премии имени Сергея Аксакова, орденов Григория Аксакова, а также награждение лауреатов открытой премии Горсовета Уфы имени Сергея Аксакова. 

Радий Хабиров поручил провести праздник на высоком уровне и рассмотреть возможность увеличения размера литературной премии имени Сергея Аксакова.

https://glavarb.ru/ru/news/event/v-bashkortostane-sostoitsya-XXXVI-mezhdunarodnyy-aksakovskiy-prazdnik-92555/ 

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