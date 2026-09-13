Подведены итоги летнего конкурса креативных постов акции «БумБатл»

По итогам зрительского голосования на сайте бумбатл.рф были определены шесть победителей в личном зачете и три лучших коллектива. Все они получат призы от партнера акции — сертификаты от онлайн-лектория «Синхронизация» и промокоды на доступ к библиотеке Альпина.Плюс.

Победителями личного зачета летнего конкурса креативных постов стали Наталья Колбина, Дмитрий Смолев, Эмилия Ильиная, Анна Клевина, Саша Белоусова и Мария Султанова. В коллективном зачете призы получат первичное отделение Движения первых из Кемерова, департамент природных ресурсов и экологии Ямала и экодом «Народный».

До 30 ноября проходит осенний конкурс креативных постов. Участникам необходимо создать из бумажного вторсырья мотивационный плакат, вдохновляющий на сбор макулатуры. После этого — запечатлеть процесс или результат на фото или видео и опубликовать пост в социальных сетях с хештегами #бумбатл, #нацпроектэкоблагополучие, #экосистема.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.