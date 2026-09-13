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Культура
13 Сентября , 06:18

Подведены итоги летнего конкурса креативных постов акции «БумБатл»

Организаторы акции «БумБатл» от нацпроекта «Экологическое благополучие» подвели итоги летнего конкурса креативных постов. Главным заданием стало создание уникального бумажного змея из макулатуры, сообщили в АНО «Национальные приоритеты».

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По итогам зрительского голосования на сайте бумбатл.рф были определены шесть победителей в личном зачете и три лучших коллектива. Все они получат призы от партнера акции — сертификаты от онлайн-лектория «Синхронизация» и промокоды на доступ к библиотеке Альпина.Плюс.

Победителями личного зачета летнего конкурса креативных постов стали Наталья Колбина, Дмитрий Смолев, Эмилия Ильиная, Анна Клевина, Саша Белоусова и Мария Султанова. В коллективном зачете призы получат первичное отделение Движения первых из Кемерова, департамент природных ресурсов и экологии Ямала и экодом «Народный».

До 30 ноября проходит осенний конкурс креативных постов. Участникам необходимо создать из бумажного вторсырья мотивационный плакат, вдохновляющий на сбор макулатуры. После этого — запечатлеть процесс или результат на фото или видео и опубликовать пост в социальных сетях с хештегами #бумбатл, #нацпроектэкоблагополучие, #экосистема.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

 
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