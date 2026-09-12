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Культура
12 Сентября , 06:11

В Аскинском районе Башкирии открыли модернизированную библиотеку

Межпоселенческую центральную библиотеку Аскинского района в Республике Башкортостан открыли после модернизации, которую провели при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в администрации муниципального образования.

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В здании обновили фасад, кровлю и внутренние помещения, а также благоустроили прилегающую территорию и организовали летний читальный зал. Учреждение оснастили интерактивными комплексами, VR-оборудованием, светодиодным экраном и конференц-системой, современной фото- и видеотехникой. А главным элементом в обновленной библиотеке стал робот «Маша». Кроме того, книжный фонд пополнился на более чем 3,6 тыс. изданий.

«Для нас это не просто обновление здания. Мы создавали пространство, в которое человеку хочется прийти — почитать, узнать что-то новое, пообщаться, провести время с семьей. Здесь должны быть комфортно и ребенку, и молодому человеку, и человеку старшего поколения», — отметил глава администрации Аскинского района Динис Юсупов.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

 
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