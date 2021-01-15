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Культура
15 Января 2021, 12:20

В Башкирии на средства из федерального гранта снимут документальный фильм об Уфе

В Башкирии проект журналиста из Уфы Артема Валиева выиграл грант Президента РФ В.Путина. Благодаря финансовой поддержке в ближайшее время будет снят документальный фильм о столице республике «Уфа - город-герой труда».

Режиссером выступит сам автор. Для Артема Валиева это дебют в режиссуре. Тем не менее он уверен, что его творческая группа создаст картину, которая будет интересна широкому кругу людей и поможет раскрыть историю Уфы.
Отметим, что через 3 года город Уфа отметит свой юбилей – 450 лет со дня основания.
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