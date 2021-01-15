В Башкирии на средства из федерального гранта снимут документальный фильм об Уфе
В Башкирии проект журналиста из Уфы Артема Валиева выиграл грант Президента РФ В.Путина. Благодаря финансовой поддержке в ближайшее время будет снят документальный фильм о столице республике «Уфа - город-герой труда».
Режиссером выступит сам автор. Для Артема Валиева это дебют в режиссуре. Тем не менее он уверен, что его творческая группа создаст картину, которая будет интересна широкому кругу людей и поможет раскрыть историю Уфы.
Отметим, что через 3 года город Уфа отметит свой юбилей – 450 лет со дня основания.
Читайте нас в
Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации
УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.
Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87