В ней живет русская душа

Любовь к песне у моей героини идет по наследству. В этой семье пели все, а мама даже играла на балалайке. Русские задушевные песни сопровождали это семейство не только во время застолья, но и на работе, и во время отдыха после тяжелого рабочего дня. Заводилой в большинстве случаев была мама, а остальные ее подхватывали. Много исконно русских задорных, протяжных, жизненных песен сохранились в памяти маленькой Лены именно с тех пор.

Елена Александровна Байрамалова родилась в 1972 году в Малонакаряково. После окончания средней школы Лена «улетела» из родного гнезда, чтобы «белый свет повидать». Поехала в Нижний Новгород, устроилась на завод имени Ленина сборщиком радиоэлектроаппаратуры и приборов. Но успела поработать только год, по семейным обстоятельствам ей пришлось вернуться к родителям.

Чтобы не зря тратить время, поступила в Бирское СПТУ и выучилась на оператора швейного оборудования, по специальности, конечно, не работала, зато стала первоклассной швеей. Она сейчас шьет для себя, детей, школьников для различных представлений. Надо сказать, получает от этого занятия колоссальное удовольствие. Конечно, немного меньше, чем от своей работы.

В Малонакаряковском сельском Доме культуры Елена Александровна работает с января 2014 года. Ее приняли помощником хормейстера НФА «Ручейки», затем взяла на себя руководство ансамблем. Но в коллективе она уже 10 лет. Здесь пела ее мама Таисия Егоровна Прокопенко, за ней потянулась и дочка.

Чтобы «подковаться» профессионально, Е. Байрамалова прошла переподготовку в БГУ по профилю «Менеджмент в сфере культуры и искусства».

Елена со своим ансамблем, буквально по крохам, собирала, реставрировала и возвращала к жизни обрядовые песни своего народа. Коллектив, в составе которого 9 участников, полон энергии и любви к творчеству, самодеятельности. С каждым годом все больше вспоминают порой уже забытые песни своих мам и бабушек, дедушек, которые помогали выживать в трудные годы. Словом, историю своего народа им довелось учить не столько по учебнику, сколько по песенному творчеству.

- Обнаружилось, что порой в очень простеньких строчках прячется бездна житейской мудрости, а в мотивах столько энергии, что возникает непреодолимая потребность делиться ею со слушателями, - делится Елена Александровна.

Возраст участников коллектива от 47 до 80 лет. Репертуар включает в себя более 35 разнообразных произведений, которые постоянно обновляются, но часть остается неизменной. В их числе обработки русских народных песен, гражданско-патриотические, лучшие авторские песни.

Коллектив «Ручейки» так же, как и НАТ «Эрвел», с уверенность можно назвать визиткой района. Без его выступления не проходит ни одно районное мероприятие, будь они культурного или тематического направлений. А то, что они любимицы населения Староарзаматовского и Новотроицкого сельских поселений, думаю, и говорить не стоит. Кроме того, ансамбль ежегодно участвует в республиканских и межрегиональных фестивалях, конкурсах, откуда часто возвращается с дипломами различных степеней.

И сама Елена – дипломант разных конкурсов, таких как «Мастер хорошего настроения», «Люблю свою профессию» и т. д. За свою трудовую деятельность руководитель ансамбля награждена многочисленными благодарственными письмами и почетными грамотами регионального, республиканского, районного значений.

В день моего приезда работа в сельском Доме культуры кипела – «Ручейки» готовились к республиканскому конкурсу «Поющая деревня», который должен пройти в апреле. Давайте же пожелаем коллективу успехов и новых побед! Пользуясь случаем, поздравляю коллектив «Ручейки» с их профессиональным праздником и желаю творческих успехов.