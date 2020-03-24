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Культура
24 Марта 2020, 13:40

Лина Саетгареева из Мишкинского района стала обладательницей гран-при VII Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Таланты Башкортостана»

Завершился VII Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Таланты Башкортостана», который был организован с целью популяризации творчества юных талантов, поиска новых имен, установления контактов между коллективами и руководителями, сохранения и развития национальной культуры и проходил с 29 февраля по 3 марта в Уфе.

В состав жюри конкурса вошли ведущие специалисты культуры и искусства Башкортостана и России. Обладателей гран-при конкурса определяли по номинациям «Инструментальный жанр», «Художественное слово», «Хореография», «Вокал».
Отрадно отметить, что среди обладателей гран-при юная, но уже давно полюбившая зрителям четырнадцатилетняя Лина Саетгареева, талантливая, яркая звездочка, покорившая к этому возрасту уже немало вершин. Удивительный голос Лины стал украшением всей конкурсной программы и покорил сердца зрителей и членов жюри, которые единогласно решили, что в номинации «Вокал» обладательницей гран-при становится занимающаяся в вокальной школе Valova Musik Studio Лина Саетгареева из Мишкинского района.
- Конкурс – это нелегкое испытание,- говорит Лина, - но это всегда яркие эмоции, новые друзья, новые знания. Я очень рада такой награде и хочу поблагодарить своих преподавателей Лилию Арсланову, Кристину Ильтимирову и Юлию Валову. Это наш общий успех, наша общая победа.
Поздравляем Лину с очередной наградой и желаем новых творческих побед.
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