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Культура
1 Марта 2019, 11:40

В Мишкинском районе прошел конкурс театральных постановок «Буляковские чтения» среди библиотекарей

В нем приняли участие 9 сельских библиотек. На суд жюри были представлены отрывки из наиболее известных пьес нашего земляка Ф. Булякова.

При определении мест члены жюри обратили внимание на глубину осмысления драматургического материала, убедительность его воплощения, актерское и исполнительское мастерство, художественное оформление (костюмы, грим, декорации, реквизиты, музыкальное сопровождение), массовость.


В основном были театрализованы пьесы «Выходили бабки замуж», «Любишь, не любишь…», поэтому было с кем кого сравнить. Например, Чураевская, Ирсаевская, Урьядинская, Измаринская сельские и краеведческая библиотеки показали сцену из пьесы «Выходили бабки замуж». У чураевских артистов бабки были яркие, красиво одетые, краеведческих — с чувством юмора, ирсаевских — умудренные жизненным опытом, задумчивые, урьядинских — в меру кокетливые, с искоркой в глазах, а измаринские — в меру степенные, в меру строгие… А измаринский дед Абдулла так плавно вписался в роль утешителя, что на глаза наворачивались слезы…


То же самое происходило в театрализованных постановках пьесы «Любишь, не любишь…», которые представили Баймурзинская и Большесухоязовская сельские библиотеки. Большесухоязовцы сумели раскрыть суть произведения, самодеятельные «артисты» обворожили членов жюри актерским и исполнительским мастерством, за что и завоевали второе место.


А вот большешадинские и сосновские «артисты», занявшие призовые первое и третье места соответственно, поистине удивили и порадовали нас своим мастерством, эмоциональным исполнением, костюмами. Они показали отрывки из пьес «Бибинур, ах, Бибинур» и «Валенки, валенки…(Последние герои)». Здесь было на что посмотреть и кем любоваться: вот простоватый, грубый, прямолинейный пастух Абдрахман при встрече со своей мечтой Бибинур превращающийся в парящего в небе орла. А вот нежная, воздушная, манящая вдали Бибинур, («Бибинур, ах, Бибинур»), а вот внучка ветерана войны Сашенька, которая горой встала на защиту интересов своего дедушки, боевая старуха Варвара, которая пришла за своим возлюбленным («Валенки, валенки…»)… Все они разные, но создают единый образ.


Итоги конкурса таковы: третье место поделили Сосновская и Урьядинская сельские библиотеки, вторыми стали Измаринская и Большесухоязовская сельские библиотеки, абсолютную любовь зрителей завоевали и стали первыми большешадинцы. Ирсаевские самодеятельные артисты отмечены в номинации «Приз зрительских симпатий», баймурзинские — «Лучшая актерская пара», краеведческие — «За юмористические образы» чураевские — «Самые яркие бабушки».


Участники и победители мероприятия награждены благодарственными письмами и памятными подарками.


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