В Мишкинском районе празднуют обрядовый праздник Шорык Йол

С песнями ряженые гуляют по деревне, звоном колокольчика разгоняют злых духов, потешая детей догонялками и валянием в снегу. По местному поверью, Васли Кува и Васли Кугыза, так их называют по-марийски, в новый год выходят из реки и посещают каждый дом.



А хозяева в это время, обычно за праздничным столом, угощаются, гадают и обязательно считают деньги – это сулит богатство в наступающем году. Но тут же бросают все дела — лишь услышат голоса ряженых и стук в дверь.







Наряды вышитые, лапотки ладные – гостям показывают, что не зря год провели, не ленились, делом были заняты. И обязательно вкусно угощают. Ведь от этого зависит, какие пожелания прозвучат от речных покровителей. Понравится, как привечали – загадают в дом здоровье, достаток, не понравится – осерчают. Тогда удачи не жди.







Не все традиции помнят современные жители Сосновки, но колядки живы и сегодня. И Новый год (по-марийски он называется Шорыкйол) празднуют не только с 31 на 1, но и по старому обычаю – в зависимости от лунных фаз.







Татьяна Сайфутдинова, жительница деревни:



«Неделя, как раз вот перемена. Сейчас вот, например, в этом году последняя четверть идет, и до пятницы наступит новолуние. В этот период как раз и будет у нас Шорыкйол».



В ряженых облачаются и взрослые, и дети. Лица прикрыты, чтобы никто не узнал, тулупы наружу вывернуты – это тоже помогает очиститься от прошлых грехов и начать год с чистого листа.







Маргарита Гафарова, корреспондент:



«Попотчевав гостей, хозяева тоже переодеваются в ряженых. Причем таких групп может быть несколько. Случайно встретившись в деревне, они угостят друг друга, поздравят и одной гурьбой отправятся к следующим соседям».



С Новым годом связаны и другие обычаи. Разумеется, к календарным праздникам привязаны некоторые сельскохозяйственные работы.







Владимир Кутлубаев, житель деревни:



«Васли Кубза приходят, и мы делаем вот такие скерды, снегозадержание делаем. Чтоб на будущий год урожай картошки уродился, в огороде чтобы влага была».







Владимир Кутлубаев с сыном ввели еще и новую традицию – уже третий год подряд перед своим домом они вырезают ледовые скульптуры и строят горку на радость всем.







А вот девушкам на выданье не до покатушек. Новогодняя неделя — самое время для гаданий. Например, в сарае. Какого барашка поймаешь – старого или молодого – такого жениха и получишь.



«Поймала, поймала! Молодого поймала! Молодой жених будет! А вам нету да, не попалось?».



Но ничего страшного, новогодняя неделя длинная и гаданий разных много. Глядишь, и приоткроет еще судьба свой замысел в Шорыкйол.



