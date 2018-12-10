Мастер из Мишкинского района стал победителем конкурса «Мастер-золотые руки»

Пятая юбилейная выставка-фестиваль «Уфа-Ладья. Арт. Ремесла. Сувениры», организованная Правительством РБ, Министерством промышленности и инновационной политики РБ, Ассоциацией народных художественных промыслов РБ и Башкирской выставочной компанией, вновь объединила мастеров со всей России.

В этом году в творческом форуме приняли участие 350 мастеров-ремесленников из 52 районов Башкортостана, а также представители 19 регионов России. Фестиваль охватывает основные направления народных ремесел. Впервые на выставке-фестивале представлены коллективные стенды Татарстана и Кировской области. Специально для участия в выставке в Уфу прибыли мастера из Белоруссии.

Отметим, что одной из задач проведения выставки-фестиваля является подготовка ко «Всемирной Фольклориаде», которая пройдет в 2020 году в столице Башкортостана.

Участниками мероприятия из нашего района стали братья Рим и Дим Галимовы, чьи работы всегда вызывают восхищение у посетителей любой выставки.

— На церемонии открытия фестиваля присутствовали почётные гости: первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, председатель комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорта Раиль Асадуллин, председатель Комитета по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму Государственного Собрания — Курултай РБ Халил Рахимов, министр культуры РБ Амина Шафикова, министр промышленности и инновационной политики РБ Алексей Карпухин, председатель правления Ассоциации «Народные художественные промыслы России» Геннадий Дрожжин, председатель Ассоциации народных художественных промыслов РБ Зухра Исмагилова и другие, — говорит Рим Галимов. — Поэтому волнение чувствовалось у всех участников. А было их немало, и надо сказать, представили очень много интересных работ.

Посетители выставки-фестиваля имели возможность не только познакомиться с произведениями народных промыслов, прикоснуться к истории и традициям создания оригинальных, аутентичных предметов искусства и быта, но и приобрести изделия из керамики, фарфора, дерева, металла, камня, стекла. В большом количестве были представлены ювелирные украшения, изготовленные в традициях, принятых в различных регионах России.

Скромный по природе Рим Финатович больше говорит о работах других мастеров, хотя резные изделия из дерева (было представлено около 30 его работ), выполненные его руками в очередной раз покорили сердца и посетителей, и жюри — Рим Галимов стал победителем конкурса «Мастер — золотые руки» в номинации «Художественная обработка дерева» и был награжден подарочным сертификатом на получение денежного приза в размере 30 000 рублей.