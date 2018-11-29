В Мишкинском районе выступил ВИА «Зеленые береты»

В Международный мужской день в районном Дворце культуры выступил вокально-инструментальный ансамбль «Зеленые береты»

Концерт был посвящён 73-й годовщине Великой Победы советского народа над фашистской Германией и 29-летию вывода советских войск из Афганистана, а также в память о погибших в боях в Афганистане, на Северном Кавказе и других горячих точках.

Ансамбль «Зеленые береты» образовался 15 февраля 2000 года в Республике Башкортостан. Основной целью его деятельности является сохранение памяти о подвигах лучших сынов Отечества. Руководит творческой группой Рашат Фазлиахметов.

В песнях «Зеленых беретов» — патриотизм, память, уважение к воинской службе и воинскому долгу. Они воспевают героев, которые ценой собственной жизни защищали и защищают свой народ, тех, кто отдает Родине всё и ничего не требует взамен. Благодаря творчеству этой группы память о героях нашей страны всегда будет жить.

Также репертуар «Зеленых беретов» затрагивает важные проблемы пропаганды здорового образа жизни, противостояния негативным привычкам, асоциальным явлениям в молодежной среде. На средства, собранные от проведения концертов, коллектив устанавливает в школах мемориальные доски погибшим воинам в Афганистане, на Северном Кавказе и в других горячих точках, ведет поисковую работу. На сегодняшний день установлено 2 400 мемориальных досок.

Ансамбль приезжает в Мишкинский район второй раз. В 2013 году «Зеленые береты» также выступали в РДК и передали району 4 мемориальных доски.

Творческая благотворительная деятельность группы известна по всей России. Их песни звучат на башкирском, татарском и русском языках. Для учащихся школ нашего района концерт стал настоящим уроком мужества.