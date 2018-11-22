В Башкирии прошел республиканский фестиваль «Самоцветы Прикамья»

В Республике Башкортостан прошло широкомасштабное событие — республиканский фестиваль национальных культур финно-угорских народов «Самоцветы Прикамья»







Все четыре дня коллектив районного Дворца культуры активно участвовал в фестивале. Об особенностях нынешнего фестиваля, его открытиях и достижениях рассказала заведующая методическим отделом РДК Римма Самиева.







— Мероприятие стартовало в Янаульском районе Башкортостана и началось яркой концертной программой с участием финно-угорских любительских коллективов, музыкальных, вокальных, фольклорных ансамблей песни и танца, мастеров декоративно-прикладного творчества. Бурными аплодисментами встречали зрители представителей нашего района: народный ансамбль танца «Юго» Сосновского СДК и Анастасию Иванову. Продолжился фестиваль 8 ноября в Краснокамском районе конкурсом красоты «Марийская красавица». В конкурсной программе участвовали 9 представительниц прекрасного пола от 16 до 25 лет.









— Наши девушки всегда отличались активностью и красотой. Кто же на этот раз защищал честь района на конкурсе?



— Обладательница диплома 3-ей степени четвёртого районного конкурса «Саскавий» Эрви Сайпушева. Она родилась и выросла в многодетной семье в селе Камеево, сейчас учится на втором курсе медико-фармацевтического колледжа города Бирска.









— Чем запомнилось ее выступление?



— Эрви представила свое выступление по старинным марийским обычаям. Для мероприятия она восстановила старинный марийский наряд девушки. Оригинальное представление визитки в виде диалога с Богом и пожелания добра и успеха всем участникам понравилось жюри и зрителям.







На конкурсный номер по марийским блюдам были представлены «Эгерче» (лепешки) и блины, приготовленные по старинному рецепту. В творческом конкурсе Эрви была неподражаема. Изящная и молодая красавица покорила жюри и стала обладательницей титула «Мисс обаяние».









— Наш Дворец культуры собрал фольклорные коллективы, как прошел этот фестиваль-конкурс?



— Да, 9 ноября Мишкинский районный Дворец культуры принимал гостей на фестивале-конкурсе фольклорных коллективов «Ший мундыра», где приняли участие 12 коллективов, более 200 участников из Бирского, Татышлинского, Балтачевского, Мишкинского, Краснокамского, Калтасинского, Благовещенского, Илишевского районов.







Новое световое и музыкальное оборудование дало возможность по-новому ощутить сцену Дворца культуры. Завораживающий пролог в исполнении народного ансамбля танца «Эрвел» — театрализованное представление при открытии фестиваля надолго запомнится нашему зрителю и гостям мероприятия.







Выступление коллективов оценивали специалисты Республиканского центра народного творчества: ведущие методисты Отдела международного и межрегионального сотрудничества РЦНТ, заместитель главы администрации по социальным и кадровым вопросам муниципального района Мишкинский район Л. Александрова. Возглавил жюри заслуженный работник культуры Российской Федерации и Республики Башкортостан Я. Янгубаев.







Коллективы-участники удивили зрителей не только буйством красок своих национальных костюмов, но и знанием фольклора своих народов — каждый коллектив представил вниманию зрителей и жюри фрагмент старинного обряда, сопровождающийся песнями, танцами, играми. Наш район представили четыре фольк- лорных коллектива: народный фольклорный ансамбль «Ший памаш» Кайраковского СДК с обрядовым действием «ўдыр сий» (Девичий пир). Девичий пир — это праздник смотрин. Девушки показывали своё мастерство во всем: умение готовить, принимать — угощать гостей, показывали своё рукоделие, вязание, шитье. Продолжением этого обряда было выступление фольк- лорного коллектива «Изинер» Тынбаевского СДК «ўдырым сўанлан ямдылымаш» («Подготовка невесты к замужеству»).







Фрагмент обрядового национального праздника «Семык» представил Народный фольк- лорный коллектив «Акарт» Баймурзинского СДК (руководитель В. Хамитов) и Сосновского СДК — фольклорный коллектив «Вўд толкын» (руководитель А. Иванов). Семык — один из значимых и любимых праздников марийцев. В нём сочетаются обряды, связанные с культом предков, сельским хозяйством, семейно-брачными отношениями. Он знаменует собой наступление лета, открывает летний праздничный календарь. В десятиминутной программе коллективы умело показали обрядовые игры, песни, разнообразие национальных инструментов, призывая всех жить в мире и согласии во благо своего народа и подрастающего поколения.









— Понятно, что все приехали хорошо подготовленными, и все же конкурс есть конкурс, и должны быть победители…



— По итогам конкурса обладателями диплома 3 степени стали НФА «Акарт» из Мишкинского района (рук. Владимир Хамитов), дипломом 2 степени награждены фольклорный коллектив «Таныптўр сем» из села Куяново Краснокамского района (рук. Ольга Исинбаева), 1 место завоевал удмуртский народный фольклорный ансамбль «Учы ныл» из села Вязовка Татышлинского района (рук. Фаниль Нуриахметов). Остальные участники фестиваля были награждены памятными подарками и дипломами участника.







Свое творческое шествие фестиваль национальных культур «Самоцветы Прикамья» завершил в Татышлинском районе большим гала-концертом. В качестве гостей на концерт был приглашен и удачно выступил народный ансамбль танца «Эрвел» (руководитель Ирина Имаева).



