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ДзенАнтитеррор
Год экологии
22 Октября , 05:25

Уралия Галимуллина совмещает охрану заповедной территории с волонтёрской помощью

Министр природопользования и экологии Республики Башкортостан Нияз Фазылов рассказал в своих социальных сетях об Уралии Анваровне Галимуллиной — старшем инспекторе по охране природного парка «Аслы-Куль». По его словам, это человек, о котором хочется рассказать не по служебной необходимости, а от души, потому что её история по-настоящему согревает.

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Уралия Анваровна образцово исполняет свои обязанности: стоит на страже особо охраняемой природной территории, следит за соблюдением заповедного режима и помогает сберегать хрупкую экосистему парка. Её рабочие дни наполнены патрулированием и контролем, профилактикой нарушений и общением с самыми разными людьми. Отдельное направление работы — борьба с браконьерством: здесь инспектор проявляет настоящий характер и, если нужно, выходит в рейды даже ночью, чтобы защитить родную природу.

Но есть в её жизни и другая, не менее важная составляющая. В выходные Уралия Анваровна вместе с односельчанами из деревень Алга и Курятмасово уже несколько лет поддерживает бойцов на передовой. Волонтёры передают продукты и окопные свечи, а самое трудоёмкое направление — плетение маскировочных сетей. Непростое ремесло в этих деревнях освоили в совершенстве: три полотна по 15 метров каждое надёжно укроют боевые машины от вражеских беспилотников. Подобное укрытие для техники, окопов и блиндажей сегодня чрезвычайно востребовано в зоне проведения специальной военной операции.

Как отмечает министр, рядом с такими людьми хочется брать новые высоты и делом доказывать детям, как важно любить Родину и не сдаваться на пути к цели. Он поблагодарил Уралию Анваровну за труд, неравнодушие и достойный ориентир.

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