В природном парке состоялся экологический субботник

За два дня небольшая, но сплочённая команда из шести человек собрала четыре мешка отходов — пластик, стекло и прочий мусор, а общая протяжённость очищенной береговой линии составила 1,2 километра.

Перед началом работ методист по экологическому просвещению Лиза Хайретдинова провела подробный инструктаж по технике безопасности и правилам сортировки отходов. В субботнике приняли участие ученики башкирского гуманитарного интерната имени Н. Мажитова, школы имени Героя РФ Ф. Якупова из села Бурлы, а также волонтёры из села Красноусольский. Совместными усилиями им удалось привести в порядок значительный участок популярной среди отдыхающих реки.

– Подобные субботники — не просто уборка территории. Загрязнение берегов пластиком и стеклом наносит серьёзный вред водным экосистемам: отходы разлагаются десятилетиями, отравляют воду и почву, а мелкие фрагменты часто проглатывают рыбы и птицы, принимая их за пищу. Река Усолка — важный приток Белой, и её чистота напрямую влияет на состояние всей водной системы региона. Каждый собранный пакет мусора — это вклад в сохранение биоразнообразия и здоровья реки на долгие годы, – отметила методист Природного парка «Зилим» Лиза Хайретдинова.

Субботники в Природном парке проводятся на регулярной основе, и акция «Вода России» стала одной из самых массовых и значимых. В каждой капле российской воды отражается будущее наших поколений, и только общими усилиями мы сможем сохранить красоту и здоровье родных рек.

https://ecology.bashkortostan.ru/presscenter/news/832933/