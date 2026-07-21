Провели расчистку русел рек и озёр

В Башкортостане в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» продолжаются мероприятия по защите населённых пунктов от негативного воздействия вод: ведётся расчистка русел рек и озёр, укрепляются берега.

Как отметил министр природопользования и экологии Республики Башкортостан Нияз Фазылов, на завершающем этапе — работы на реке Зиган у деревни Новокарамышево. Специалисты уже провели дноуглубление (самый трудоёмкий этап) и сейчас занимаются берегоукреплением: выполаживают откосы, планируют грунт и засеивают травяной покров. Эти меры позволят надёжно защитить деревню от будущих паводков и подтоплений.

Нияз Фазылов добавил, что экологическая повестка не ограничивается инженерными решениями. В сентябре 2026 года в реку Белую планируется выпустить более 208 тысяч мальков стерляди. Этот вид занесён в Красную книгу как ценный и уязвимый, поэтому искусственное восполнение его популяции — важнейший шаг к восстановлению биоразнообразия региона.

Полное завершение всех работ на Зигане запланировано на ноябрь. После расчистки река не только станет чище, но и значительно увеличит пропускную способность, что напрямую повысит безопасность и комфорт жителей Новокарамышево — их дома будут надёжно защищены от большой воды.

https://ecology.bashkortostan.ru/presscenter/news/834079/