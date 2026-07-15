Стартовал седьмой сезон Всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл» в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Её организуют АНО «Национальные приоритеты» совместно с Всероссийским экологическим движением «Экосистема» при поддержке Минприроды России. Главная цель — повысить экологическую культуру и сформировать ответственное отношение к природным ресурсам у каждого из нас.

Республика Башкортостан показала отличные результаты в шестом сезоне «БумБатла». Регион занял первое место среди крупных субъектов и лидирующую позицию в общем зачёте, собрав 875,7 тонны макулатуры. Все собранные материалы отправлены на переработку. Из них произвели гофрокартон, упаковку и другую бумажную продукцию. Каждая тонна — это спасённые деревья и реальный вклад в экологию.

В акции могут принять участие школы, предприятия, семьи и любой желающий жители республики может проявить экологическую ответственность и присоединиться к акции. Соберите макулатуру, зарегистрируйтесь на сайте БУМБАТЛ.РФ и делитесь своим участием в соцсетях с хештегами #бумбатл #экосистема #нацпроектэкоблагополучие.

Акция продлится до 31 мая 2027 года. Итоги коллективного, личного и семейного зачётов подведут в ноябре. Также вас ждут конкурсы креативных постов во «ВКонтакте» и «Одноклассниках» — результаты объявят в конце каждого сезона.

Не оставайтесь в стороне. Каждый килограмм макулатуры помогает сохранить нашу природу. Давайте вместе сделаем нашу республику чище и зеленее.

https://ecology.bashkortostan.ru/presscenter/news/830570/