Прошла масштабная экологическая акция

В рамках национального проекта «Экологическое благополучие» на территории Хайбуллинского района проходила масштабная экологическая акция — районный конкурс «Тере һыу. Живая вода», в котором приняли участие одиннадцать муниципалитетов и более 1700 человек. За два месяца добровольцы и специалисты очистили свыше 50 километров береговой полосы рек Сакмара, Зилаир, Таналык, Дергамыш и других водных объектов, собрав более 30 тонн отходов.

Целью акции стало улучшение экологического состояния водных объектов и привлечение внимания общественности к вопросам охраны окружающей среды, что полностью соответствует задачам национального проекта «Экологическое благополучие». Сельские поселения не только участвовали в очистке, но и соревновались за звание лучшего муниципалитета по итогам конкурса.

Подведение итогов состоялось 8 июля 2026 года. Первое место и премия в размере 100 тысяч рублей присуждены сельскому поселению Акъюловский сельсовет. Второе место с премией 70 тысяч рублей занял Федоровский сельсовет. Третье место разделили Абишевский и Таналыкский сельсоветы, каждый из которых получил по 50 тысяч рублей.

Активными участниками и экспертами в организации акции и определении победителей выступили специалисты Сибайского территориального комитета Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан, которые обеспечивали методическое сопровождение и контроль за ходом работ. Проведённые мероприятия внесли значительный вклад в достижение целевых показателей национального проекта по сохранению водных ресурсов и улучшению экологической обстановки в регионе.

https://ecology.bashkortostan.ru/presscenter/news/832323/