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28 Сентября , 05:53

В Уфе открыли новый административный и производственно-складской корпус компании

28 сентября в Уфе Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в церемонии открытия нового административного и производственно-складского комплекса компании «Фармстандарт-УфаВИТА».

В Уфе открыли новый административный и производственно-складской корпус компанииВ Уфе открыли новый административный и производственно-складской корпус компании
В Уфе открыли новый административный и производственно-складской корпус компании

«Фармстандарт-УфаВИТА» – одно из крупнейших фармацевтических предприятий Башкортостана и России, в номенклатуре которого более 230 лекарственных препаратов.

Новый корпус построили в рамках инвестиционного проекта с объёмом вложений более 10 млрд рублей. Здесь разместили современные производственные линии мощностью порядка 75 млн упаковок продукции в год, лаборатории, складские и офисные помещения. Благодаря запуску комплекса предприятие создаст дополнительно около 250 рабочих мест.

Радий Хабиров поздравил коллектив компании с открытием нового корпуса.

 

– «Фармстандарт-УфаВИТА» – настоящее предприятие XXI века, это один из лидеров фармацевтической промышленности страны. Для нас важно, что Уфа входит в число ведущих, узнаваемых в России центров отрасли, – сказал Радий Хабиров. – Благодаря этому в республике появляются новые компетенции, создаются престижные рабочие места с достойными условиями труда, а бюджет получает налоги.

 

На церемонии открытия Радий Хабиров вручил государственные награды Башкортостана. Почётной грамоты республики удостоен генеральный директор компании «Фармстандарт-УфаВИТА» Наиль Низамутдинов, а благодарности Главы Башкортостана – руководитель строительства производственно-складского комплекса Евгений Чугунов.

Радий Хабиров также отметил, что новая площадка стала важным этапом развития крупнейшего фармацевтического предприятия страны. 

 

– Два года назад инициативу по строительству этого комплекса рассмотрели на одном из наших «Инвестчасов». Проект получил поддержку, и я рад, что его удалось реализовать за такой короткий срок, – подчеркнул Глава Башкортостана. – В непростые времена уфимский завод продолжает работать на достижение технологического суверенитета, выпускает широкую линейку лекарственных препаратов. В том числе – тех, которые раньше поступали в наши аптеки из-за рубежа и которых не производит больше никто в стране.

https://glavarb.ru/ru/news/event/v-ufe-otkryli-novyy-administrativnyy-i-proizvodstvenno-skladskoy-korpus-kompanii-farmstandart-ufavita-92748/ 

 

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