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Экономика
28 Сентября , 09:16

В Башкирии стартует республиканский конкурс «Предприниматель года»

Республиканский конкурс «Предприниматель года» стартует в Башкирии 1 октября по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Состязание будет проходить по 10 ноября 2026 года в два этапа, сообщили в министерстве предпринимательства и туризма региона.

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К участию в конкурсе допускаются индивидуальные предприниматели и юридические лица, зарегистрированные на территории республики и занимающиеся бизнесом не менее двух лет. Первый, отборочный этап проводится администрациями муниципальных районов и городских округов с 1 по 15 октября 2026 года. Заключительный (республиканский) этап пройдет с 1 по 10 ноября. Торжественная церемония награждения запланирована на ноябрь 2026 года.

В результате конкурса будет определен один победитель в каждой из 18 номинаций. Подробная информация представлена в положении о конкурсе.

«Конкурс „Предприниматель года“ — это не просто соревнование за звание лучшего, а эффективная платформа для обмена опытом между представителями бизнеса из разных отраслей. Мы видим интерес к конкурсу со стороны предпринимателей. Наша задача — поддержать их инициативы, масштабировать успешные практики и создать в республике комфортный климат для развития бизнеса», — отметила министр предпринимательства и туризма республики Светлана Верещагина.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

 
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