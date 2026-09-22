Радий Хабиров о реализации потенциала международного диалога

– Как республика реализует потенциал международного диалога на межрегиональном уровне для экономического роста?

– В существующих геополитических условиях нам удалось существенно перестроить не только вектор, но и саму логику внешнеэкономической деятельности. Мы сместили фокус с количества контактов на их качество и конкретные результаты. А они измеряются реальными производствами, рабочими местами и новыми рынками для наших предприятий.

Какие направления здесь для нас важны? Первое – конгрессно-выставочная деятельность, которую мы рассматриваем как катализатор развития. Форумы и выставки для нас – важные площадки для привлечения инвесторов, подписания соглашений и сверки стратегических решений.

К примеру, в этом году на Петербургском международном экономическом форуме Башкортостан заключил 35 соглашений на общую сумму 112 млрд рублей. Это практические договорённости с крупными промышленными компаниями, регионами России. Так, Уфимский турбинный завод подписал протокол с танзанийским энергетическим гигантом TANESCO о ремонте турбин и локализации сборки газотурбинного оборудования на их территории.

И такой максимум пользы мы стараемся получить от любого мероприятия, даже регионального масштаба. Международная неделя бизнеса в Уфе – 23 соглашения на 15 млрд рублей. Всероссийский инвестсабантуй «Зауралье» в Сибае – 17 контрактов на 30 млрд рублей. Будем и дальше продолжать эту работу.

Второе – инструменты поддержки экспорта. Мы в Башкортостане создали одну из самых эффективных в стране экосистем для выхода местных производителей на внешние рынки. Это отмечают и на федеральном уровне. На встрече с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина назвала Башкортостан в числе семи регионов-лидеров, чьи практики легли в основу обновлённого Экспортного стандарта 3.0.

По итогам 2025 года наш Центр поддержки экспорта занял четвёртое место в стране и стал победителем в номинации «Выбор экспортёра». С его помощью мы запустили уникальные проекты. Это «Скорая экспортная помощь», когда специалисты выезжают на места к предпринимателям, помогают им выявить экспортный потенциал и сопровождают вплоть до подписания контракта. Это бизнес-акселератор «Экспортный форсаж», более 40 процентов выпускников которого заключили экспортные контракты с более чем 25 странами. При этом центр берёт на себя до 75 процентов затрат на транспортировку и сертификацию продукции.

Результат за прошлый год – 136 контрактов на сумму почти 51 млн долларов.

Ну, и третье. Эффективно работать на внешних рынках нам помогают торговые представительства Башкортостана в шести странах: Китае, Турции, Казахстане, Узбекистане, Белоруссии и ОАЭ. Можно сказать, что это локомотив нашей внешнеэкономической стратегии. За прошлый год они привлекли порядка 7 млн долларов прямых инвестиций. Но самое ценное – реализованные проекты, которые уже дают реальную отдачу.

Так, с Белоруссией мы создали совместный кластер и запустили производство городского электротранспорта в рамках промкооперации между «МАЗом» и Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом. Открыты мультибрендовые сервисные центры и магазины белорусских товаров «Да Дому».

Ключевые проекты с Турцией – завод грузоподъёмной техники в Уфимском районе и производство высокоурожайных гибридных семян подсолнечника.

С ОАЭ в работе проект по выращиванию сорго для сахарного сиропа и агротуристическая инициатива «Арабская деревня».

С Узбекистаном, кроме создания совместного узбекско-башкирского технопарка «Бекабад», которым сейчас активно занимаемся, мы запустили Центр апитерапии, где лечат с использованием башкирских пчёл. В планах строительство гостиничного комплекса и животноводческого хозяйства.

В июле на Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве между ишимбайским «Витязем» и казахстанским партнёром. Это полноценная дорожная карта по локализации производства снегоболотоходов «Витязь» в городе Актобе на период до 2030 года. Раньше дистрибуции техники «Витязь» в Казахстане не было вообще. Теперь мы выходим на прямые поставки, сервисное обслуживание, обучение специалистов, локализацию узлов и модулей.

И наш главный прорыв последних дней – Россия и Таджикистан ратифицировали соглашение о создании совместного индустриального парка в Душанбе. А управляющей компанией этого парка назначена Корпорация развития Башкортостана. Конечно, это огромная ответственность и реальные преференции. Для наших резидентов открываются беспрецедентные условия – снижение налогов на 50 процентов, полное освобождение от таможенных пошлин. Первыми на площадку планируем завести станкостроение, легпром и металлургию – те отрасли, в которых наши компетенции особенно сильны.

Безусловно, укреплению наших международных контактов способствует и развитие прямого авиасообщения. Это очень удобно и для туристов, и для бизнеса. Благодаря совместным усилиям с нашими международными партнёрами из аэропорта Уфы теперь можно улететь в Узбекистан, Китай, Казахстан, Таджикистан, Грузию, Белоруссию, Абхазию и другие страны. Запуску прямых рейсов мы всегда уделяем самое большое внимание.

Важно, что Башкортостан даже в непростых условиях не просто удерживает позиции, а находит новые точки роста.

Уверен, что дополнительным стимулом для развития нашей внешнеэкономической деятельности станет предстоящий саммит Шанхайской организации сотрудничества, который Уфа примет в 2028 году.