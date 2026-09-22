Глава Башкортостана Р. Хабиров о газификации

– Каковы планы республики по газификации и переходу автотранспорта на метан на ближайшие годы?

– Башкортостан продолжает реализацию Программы развития газоснабжения и газификации республики, которые мы утвердили вместе с председателем правления «Газпрома» Алексеем Борисовичем Миллером. Всего с 2021 года газ пришёл в 107 населённых пунктов 25 районов. Тем самым создали возможность газификации более 8 тысяч домовладений, из которых почти 4,5 тысячи уже газифицировали. На 1 января этого года уровень газификации Башкортостана составляет 87,6 процента.

Мы занимаем первое место среди крупнейших регионов страны и по реализации программы социальной догазификации, инициированной нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. По ней голубое топливо уже пришло в 75 тысяч домов в ранее газифицированных населённых пунктах.

Важно, что целому ряду льготных категорий жителей республика предоставляет сертификаты на газификацию. Этой мерой поддержки могут воспользоваться участники Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, малоимущие инвалиды, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, малоимущие многодетные семьи, а также участники СВО и члены их семей. Благодаря республиканским сертификатам удалось подключить к газу около 12 тысяч домовладений.

Что касается развития рынка газомоторного топлива, то в этой части Башкортостан – также один из лидеров в России. Мы планомерно расширяем сеть заправочных станций – их у нас уже 72. Почти 3 тысяч машин, в том числе 532 автобуса, работают на метане. И в ситуации, когда на традиционных АЗС возникли определённые сложности, владельцы машин на газомоторном топливе в полной мере оценили его преимущества.

Конечно, этого пока недостаточно. И самое главное здесь, на мой взгляд, – последовательно и упорно мотивировать компании. Наша задача – перевести на газомоторное топливо общественный транспорт, строительную и коммунальную технику. В этом есть несомненная польза с точки зрения экономики и экологии. Поэтому эту работу будем продолжать.