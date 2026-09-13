Предпринимателей Башкирии научат пользоваться ИИ-инструментами

Участники узнают, с чего начать внедрение ИИ, как поставить задачу нейросети, подготовить ответ клиенту на основе условий компании, превратить заметки о встрече в список поручений со сроками, собрать отчет по заявкам.

Спикером вебинара выступит председатель комитета по искусственному интеллекту Башкирского регионального отделения общероссийской предпринимательской организации «ОПОРА РОССИИ», специалист по внедрению ИИ в бизнес-процессы Евгений Гущин.

Участие в вебинаре бесплатное, но нужно заранее зарегистрироваться по ссылке.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.