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Экономика
13 Сентября , 06:21

Предпринимателей Башкирии научат пользоваться ИИ-инструментами

Вебинар «Бизнес без рутины: как предпринимателю использовать ИИ в ежедневной работе» организуют 17 сентября для предпринимателей Республики Башкортостан, сообщили в региональном министерстве предпринимательства и туризма. Мероприятие пройдет в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

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Участники узнают, с чего начать внедрение ИИ, как поставить задачу нейросети, подготовить ответ клиенту на основе условий компании, превратить заметки о встрече в список поручений со сроками, собрать отчет по заявкам.

Спикером вебинара выступит председатель комитета по искусственному интеллекту Башкирского регионального отделения общероссийской предпринимательской организации «ОПОРА РОССИИ», специалист по внедрению ИИ в бизнес-процессы Евгений Гущин.

Участие в вебинаре бесплатное, но нужно заранее зарегистрироваться по ссылке

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

 
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