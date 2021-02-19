+4 °С
Облачно
АнтитеррорПодписаться на Я.Новости75 лет Победы
Все новости
Экономика
19 Февраля 2021, 19:40

В Башкирии крупнейший застройщик поддержал инициативы Радия Хабирова в строительной политике

Рифат Гарипов, руководитель группы строительных компании "Первый трест" высказал свое мнение о политике Хабирова по отношению к строительным компаниям.

Он сообщил, что в текущее время в Уфе идет строительство более 50 объектов. Долгое время основной проблемой остается строительство необходимых социальных объектов, которые, в свою очередь, запаздывают при высоких темпах ввода жилья в эксплуатацию.
Гарипов сообщил, что они, в свою очередь, видят данную проблему и понимают, что только усилиями властей не получится обеспечить жителей столицы социальной инфраструктурой. Кроме того, он обозначил, что поддерживают инициативу Главы Башкирии по вовлечению строительных компаний в процесс комплексного развития территорий.
Ранее, Хабиров заявил, что в Башкирии больше не будут мириться с точечной застройкой в жилых дворах без возведения социальной инфраструктуры, не будут идти на поводу строительных компаний, которые преследуют одну цель - сверхприбыль, а людям потом приходится жить в "человейниках".
Читайте нас в

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru