В Башкирии крупнейший застройщик поддержал инициативы Радия Хабирова в строительной политике

Он сообщил, что в текущее время в Уфе идет строительство более 50 объектов. Долгое время основной проблемой остается строительство необходимых социальных объектов, которые, в свою очередь, запаздывают при высоких темпах ввода жилья в эксплуатацию.

Гарипов сообщил, что они, в свою очередь, видят данную проблему и понимают, что только усилиями властей не получится обеспечить жителей столицы социальной инфраструктурой. Кроме того, он обозначил, что поддерживают инициативу Главы Башкирии по вовлечению строительных компаний в процесс комплексного развития территорий.