В Башкирии предприниматели и фермеры объединились в кооператив, чтобы выпускать полезные лакомства

На этом кооператив не планирует останавливаться. В перспективе начать производство лакомств на основе фруктов, муки, кокоса и орехов.

Продуктовый бизнес появился благодаря нескольким предпринимателям и фермерам, которые, объединив усилия и получив грант в размере 1 млн 200 тысяч рублей, обзавелись мельницей и комбикормовой установкой.