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Экономика
16 Февраля 2021, 19:29

В Башкирии предприниматели и фермеры объединились в кооператив, чтобы выпускать полезные лакомства

В Башкирии начали выпускать полезное питание. Наладило производство двадцати видов продуктов, в числе которых ячменный кофе, сухофрукты и паста из муки, СПК «Агидель», расположенное в Мелеузовском районе республики.

На этом кооператив не планирует останавливаться. В перспективе начать производство лакомств на основе фруктов, муки, кокоса и орехов.
Продуктовый бизнес появился благодаря нескольким предпринимателям и фермерам, которые, объединив усилия и получив грант в размере 1 млн 200 тысяч рублей, обзавелись мельницей и комбикормовой установкой.
Сейчас продукция кооператива доступна в эколавке города Мелеуза. Салават Музафаров, руководитель СПК, сообщил, что на данный момент идет работа над упаковкой товаров. В планах у предпринимателей наладить поставку продукции в другие города республики, а также в Москву.
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