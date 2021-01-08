Власти Уфы реконструируют транспортную развязку в районе улицы Заки Валиди для увеличения пропускной способности

Дорожными рабочими здесь будет реконструирован участок автодороги для увеличения пропускной способности с четырех до шести полос. Ремонт планируется завершить в конце 2021 года.

Пропускная способность путепровода будет увеличена за счет возведения дополнительного моста через Белую. Он будет соединен с ремонтируемым участком дороги. Это позволит частично ликвидировать пробки при въезде в Уфу с южного направления.