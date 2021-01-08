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Экономика
8 Января 2021, 19:14

Власти Уфы реконструируют транспортную развязку в районе улицы Заки Валиди для увеличения пропускной способности

8 января в башкирской столице перекрыли путепровод в районе пересечения улиц Заки Валиди и проспекта Салавата Юлаева.

Дорожными рабочими здесь будет реконструирован участок автодороги для увеличения пропускной способности с четырех до шести полос. Ремонт планируется завершить в конце 2021 года.
Пропускная способность путепровода будет увеличена за счет возведения дополнительного моста через Белую. Он будет соединен с ремонтируемым участком дороги. Это позволит частично ликвидировать пробки при въезде в Уфу с южного направления.
Отметим, что на данном участке дороги загруженность составляет порядка 6500 автомобилей в сутки, а по самому путепроводу пролегает дорога в аэропорт.
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