Власти Уфы реконструируют транспортную развязку в районе улицы Заки Валиди для увеличения пропускной способности

Дорожными рабочими здесь будет реконструирован участок автодороги для увеличения пропускной способности с четырех до шести полос. Ремонт планируется завершить в конце 2021 года.
Пропускная способность путепровода будет увеличена за счет возведения дополнительного моста через Белую. Он будет соединен с ремонтируемым участком дороги. Это позволит частично ликвидировать пробки при въезде в Уфу с южного направления.
Отметим, что на данном участке дороги загруженность составляет порядка 6500 автомобилей в сутки, а по самому путепроводу пролегает дорога в аэропорт.