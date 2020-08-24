В Башкирии сельские школы получили 38 новых микроавтобусов

По словам Хабиров, одной из самых больших задач образования в селе, является безопасный проезд школьников к учебным заведениям. Несмотря на большой парк транспорта, в этом году его удалось существенно улучшить. Теперь все школьные автобусы в Башкирии не старше 10 лет. Закупка новой техники будет продолжаться для улучшения учебного процесса в селах.