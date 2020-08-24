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Экономика
24 Августа 2020, 18:30

В Башкирии сельские школы получили 38 новых микроавтобусов

На днях, Радий Хабиров, руководитель Башкирии, подарил директорам сельских школ 38 новых микроавтобусов для перевозки школьников из отдаленных и малочисленных региональных населенных пунктов.

Также, новый транспорт даст возможность учебным заведениям в селах участвовать в большем количестве соревнований и школьных олимпиад.
По словам Хабиров, одной из самых больших задач образования в селе, является безопасный проезд школьников к учебным заведениям. Несмотря на большой парк транспорта, в этом году его удалось существенно улучшить. Теперь все школьные автобусы в Башкирии не старше 10 лет. Закупка новой техники будет продолжаться для улучшения учебного процесса в селах.
Добавим, что приобретение нового школьного транспорта в регионе проходит в рамках реализации нацпроекта "Образование".
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