В Нефтекамске чиновница центра занятости одной из причин безработицы назвала высокую величину пособия

Во время доклада руководителю администрации города, у Семенихиной спросили, почему существуют проблемы с трудоустройством. Чиновница ответила, что в рамках программы "Адресной социальной помощи для малоимущих граждан", людям выгоднее быть безработными и состоять на учете в ЦЗН, чем работать за минимальную зарплату.