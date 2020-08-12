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Экономика
12 Августа 2020, 20:48

В Нефтекамске чиновница центра занятости одной из причин безработицы назвала высокую величину пособия

Ирина Семенихина, заместитель руководителя Нефтекамского Центра занятости, не так давно сделала заявление, что люди не хотят работать, получая большие пособия для безработных. Она добавила, что не имела целью оскорбить кого-либо.

Во время доклада руководителю администрации города, у Семенихиной спросили, почему существуют проблемы с трудоустройством. Чиновница ответила, что в рамках программы "Адресной социальной помощи для малоимущих граждан", людям выгоднее быть безработными и состоять на учете в ЦЗН, чем работать за минимальную зарплату.
Семенихина уверяет, что никого не хотела обидеть, просто ответила на вопрос по существу. Также, она добавила, что ее слова вырвали из контекста.
Фото: Google.com / maps, Ирина Семенихина / vk.com.
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