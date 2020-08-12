В Нефтекамске чиновница центра занятости одной из причин безработицы назвала высокую величину пособия

Во время доклада руководителю администрации города, у Семенихиной спросили, почему существуют проблемы с трудоустройством. Чиновница ответила, что в рамках программы "Адресной социальной помощи для малоимущих граждан", людям выгоднее быть безработными и состоять на учете в ЦЗН, чем работать за минимальную зарплату.
Семенихина уверяет, что никого не хотела обидеть, просто ответила на вопрос по существу. Также, она добавила, что ее слова вырвали из контекста.
Фото: Google.com / maps, Ирина Семенихина / vk.com.