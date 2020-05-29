В Башкирии развивается фермерское разведение рыбы

В основном претенденты, а их почти 400, занимаются традиционными видами бизнеса - мясного и молочного животноводства. А уроженец Ишимбайского района Фанис Зубаиров принял решение заняться рыбоводством.

В селе Верхотор есть пруды и местное население помнит о функционировавшем именно здесь рыбхозе. Появилось желание воскресить это дело, однако далось это нелегко. Стало необходимым восстановить донные трубы, задвижки, мост. На данный момент предпринимателем арендовано на 49 лет 28 гектаров.