+4 °С
Облачно
АнтитеррорПодписаться на Я.Новости75 лет Победы
Все новости
Экономика
29 Мая 2020, 17:50

В Башкирии развивается фермерское разведение рыбы

В Минсельхозе республики сообщили о начале конкурса на гранты "Агростартап".

В основном претенденты, а их почти 400, занимаются традиционными видами бизнеса - мясного и молочного животноводства.

А уроженец Ишимбайского района Фанис Зубаиров принял решение заняться рыбоводством.
В селе Верхотор есть пруды и местное население помнит о функционировавшем именно здесь рыбхозе. Появилось желание воскресить это дело, однако далось это нелегко. Стало необходимым восстановить донные трубы, задвижки, мост. На данный момент предпринимателем арендовано на 49 лет 28 гектаров.
Фанис Наилович планирует разводить карпа и реализовывать его по минимальной цене. В будущем собирается запустить мальков толстолобика и белого амура.
Фото: Минсельхоз РБ
Читайте нас в

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru